Quizás todavía no te ha pasado, pero sí has escuchado a personas de tu entorno o lo viste en películas. Muchas veces el dolor de la muela del juicio aparece de la nada y tenemos que estar preparado cuando eso ocurra, sobre todo, si no tenemos la posibilidad económica de acudir a un odontólogo o nos agarró en plena madrugada y está un poco lejos el centro médico.

MIRA TAMBIÉN | Remedios naturales para cicatrizar las heridas rápido

Es por ello que en la siguiente nota hablaremos sobre algunos remedios caseros eficaces para tratar el dolor de las muelas del juicio, que son los terceros y últimos molares en desarrollarse y se ubican a cada lado de los maxilares.

Antes de explicar estos métodos naturales, es pertinente precisar que las muelas del juicio pueden salir entre los 17 y 25 años. Asimismo, en algunas ocasiones solo erupciona una de las cuatro.

Remedios caseros para tratar el dolor de la muela del juicio

Sin más preámbulo, en las siguientes líneas te decimos algunos métodos naturales para tratar el dolor de la muela del juicio.

Agua con sal

Es uno de los remedios caseros más eficaces y prácticos para aliviar el dolor de muela del juicio. Esto principalmente porque el agua salada tiene propiedades para desinfectar las heridas, para este caso, en las encías. Lo único que debes hacer es calentar el agua, disolver la sal, esperar que se enfríe y luego utilizarlo como enjuague bucal.

Bolsitas de té

Aunque no lo creas, los taninos del té tienen propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Esto ayuda a reducir la inflamación y eliminar las bacterias.

Para este método natural, prepara una taza de té en agua, sin azúcar, luego ponla en la nevera. Cuando esté frío, saca la bolsa y aplícalo en la zona afectada.

Clavo de olor

El clavo de olor también es muy recomendado para estos casos. Es un excelente analgésico tópico que reduce el dolor causado por las muelas del juicio.

Toma un clavo y ponla sobra la muela que causa el dolor. Cerrando la mandíbula — sin masticar— hasta que se reduzca el dolor.

Si cuentas con aceite de clavo, humedece una gasa o algodón con el líquido y después aplícalo en la zona afectada, según el portal Channel Islands.

El contenido proporcionado no pretende sustituir la consulta médica con un profesional. Si no está seguro de su condición médica o la de un miembro de su familia, consulte a un médico. De igual manera si presenta alguna reacción alérgica.

Síguenos en nuestras redes sociales: