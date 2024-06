Millones de afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ya han solicitado el retiro de fondos de sus cuentas individuales por hasta 4 UIT, equivalentes a S/20,600. Sin embargo, hay personas que aún no han podido gestionar su solicitud conforme al cronograma oficial. Por esa razón, aquí te damos las terceras fechas pendientes, de acuerdo a tu último dígito de DNI, así como los días que estarán libres para todos.

Hay 9.4 millones de afiliados a las AFP Integra, Prima, Habitat o Profuturo, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS). De ese total, solo 7.1 millones podría retirar dinero y, de este grupo, 5.1 millones tiene menos de una UIT. Los que tienen más de una UIT son solo el 18%. El dinero que retires es intangible, salvo que tengas deudas por alimentos.

Por cada último dígito de DNI se han recibido un promedio de 310,000 solicitudes, que hasta el día 12 de junio -primer día de los que su documento termina en 9- superarían los 2.7 millones. No obstante, hay afiliados al Sistema Privado de Pensiones que, por diversos motivos, realizaron el trámite de retiro; tal vez porque no se percataron del día asignado en el cronograma de la Asociación de AFP, tuvieron problemas técnicos con la página o su navegador, o quizá a última se animaron a sacar sus fondos destinados, en principio, para la jubilación. A continuación, conoce cuál será la próxima oportunidad para pedir el desembolso.

CRONOGRAMA FINAL DE RETIRO DE LA AFP 2024, SEGÚN ÚLTIMO DÍGITO DE TU DNI

La Asociación de AFP presentó el cronograma el pasado 3 de mayo de 2024, que se inició el 20 de mayo. Este cuenta con tres fechas, de acuerdo con el último dígito del documento de identidad (DNI, Carné de Extranjería, entre otros con el que te hayas registrado en tu AFP). Si te perdiste las dos primeras, esta es tu última oportunidad:

Último dígito DNI 1 : martes 18 de junio

: martes 18 de junio Último dígito DNI 2 : miércoles 19 de junio

: miércoles 19 de junio Último dígito DNI 3 : jueves 20 de junio

: jueves 20 de junio Último dígito DNI 4 : viernes 21 de junio

: viernes 21 de junio Último dígito DNI 5 : lunes 24 de junio

: lunes 24 de junio Último dígito DNI 6 : martes 25 de junio

: martes 25 de junio Último dígito DNI 7 : miércoles 26 de junio

: miércoles 26 de junio Último dígito DNI 8 : jueves 27 de junio

: jueves 27 de junio Último dígito DNI 9 : viernes 28 de junio

: viernes 28 de junio Último dígito DNI 0, letra u otro: lunes 1 de julio.

¿QUÉ PASA SI NO PRESENTO MI SOLICITUD EN LA FECHA INDICADA?

Culminado el cronograma, de acuerdo al último dígito del DNI, hay una fecha extraordinaria para quienes aún deseen hacer el trámite, que será del 2 de julio al 17 de agosto . Y es que el plazo máximo para solicitar el retiro es de 90 días calendario.

Libre: del 2 de julio al 17 de agosto.

¿QUIÉNES PUEDEN RETIRAR HASTA S/20,600 DE SU CUENTA DE AFP?

La ley permite el retiro extraordinario y facultativo de parte de los fondos acumulados a todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), sin excepción. Si bien puedes iniciar el proceso del séptimo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con tu DNI vencido, debes tener tu información actualizada, sobre todo la clave en tu AFP, mail y número de cuenta bancaria. Ten en cuenta que si le debes al banco, no te podrá descontar porque el retiro es intangible. Solo te retendrán hasta un 30% de tu saldo, si tienes un juicio por alimentos y no has cumplido con tu obligación.

¿CUÁL ES EL LINK PARA SOLICITAR EL RETIRO DE AFP 2024?

De acuerdo con la Asociación de AFP, los afiliados que acceden al retiro de hasta 4 UIT podrán ingresar su solicitud de retiro a través del LINK www.solicitaretiroafp.pe, según el cronograma establecido. Los afiliados pueden ingresar su solicitud de retiro de hasta S/20,600, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m, menos los días feriados. La programación se inició el 20 de mayo y concluye el 17 de agosto. El trámite es virtual y gratuito.