El pasado 30 de abril, el Pleno de Congreso aprobó – con 71 votos a favor, 12 en contra y 12 abstenciones – la ley que autoriza el retiro del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) con el propósito de mitigar las necesidades económicas de los ciudadanos que resultaron afectados por la pandemia a causa el COVID-19.

A raíz de que esta norma ha provocado que varios ciudadanos busquen sacar la totalidad de este dinero; te damos a conocer quiénes y desde cuándo podrán sacar su CTS.

Antes te recordamos que la Compensación por Tiempo de Servicio es un beneficio laboral que otorga el empleador al trabajador que se encuentra en planilla y tiene como finalidad protegerlo al momento en que su relación laboral finaliza; es decir, es un fondo de contingencia contra el desempleo. Éste es depositado dos veces al año: en mayo y noviembre.

¿QUIÉNES PUEDEN RETIRAR EL 100% DE LA CTS?

Todos los trabajadores sin excepción estarán habilitados para realizar el desembolso de la totalidad de su CTS, pero debemos tener en cuenta que sólo pueden hacerlo quienes están en el sistema formal; ya que los demás empleados informales no cuentan con este beneficio.

De acuerdo con el abogado laboralista Germán Lora, los ciudadanos que dispongan de su Compensación por Tiempo de Servicio son personas que actualmente tienen trabajo y cuentan con ingresos mensuales. “La gente que tiene CTS hoy y no lo ha retirado es porque está trabajando. Quien no trabaja, es probable que ya usó su CTS y los informales no tienen este beneficio”, indicó.

Cabe recordar que, actualmente los trabajadores sí pueden retirar parte de su CTS sin dejar de laborar. Esto se da solamente cuando tengan en sus cuentas un monto que exceda sus cuatro sueldos.

La CTS es un beneficio laboral que otorga el empleador al trabajador que se encuentra en planilla y tiene como finalidad protegerlo al momento en que su relación laboral finaliza. (Foto: Andina)

¿CUÁNDO Y CÓMO RETIRAR EL 100% DE TU CTS?

Si eres de los que quiere disponer libremente del 100% de sus depósitos por CTS, debes saber que tienes plazo hasta el 31 de diciembre de 2021 para solicitar el retiro respectivo, esto debido a que la norma se da por única vez y de forma excepcional.

El procedimiento para obtener el monto acumulado por dicho concepto aún no se ha determinado, toda vez que el Ejecutivo, en un plazo de 10 días, deberá emitir las disposiciones reglamentarias para que la norma pueda ser ejecutada.

IMPACTO ECONÓMICO

El economista David Tuesta explica a RPP cómo podría impactar a la economía un desembolso total de estas cuentas. “El 100% implica un retiro de casi 3% del PBI, esto implica un fuerte movimiento en el sistema financiero; implica que los bancos van a tener que proveer de lo necesario. Hay que tener en cuenta además que estamos en un contexto de alta volatilidad en el sistema financiero, el tipo de cambio se está moviendo y esto puede trasladar hacia mayores presiones. Eso son temas de muy corto plazo, pero al final son efectos que vamos a observar”.

Ahora el proyecto de ley aprobado por el Congreso pasará al Poder Ejecutivo, que cuenta con 15 días para promulgarlo y convertirlo en ley, o en todo caso observarlo, con lo que la propuesta retornaría al Legislativo.