“Rick and Morty” vuelve con un nuevo episodio de su cuarta temporada. El inseparable dúo envuelto en nuevas aventuras en un mundo intergaláctico vino con más aventuras tras una pausa de unos pocos meses. La serie animada estrenó el domingo 3 de mayo la segunda mitad de su actual entrega a través de Adult Swim en Estados Unidos y un día después en España por TNT y HBO.

De momento, estos episodios aún no se encuentran en la cartelera de Netflix, por lo que el resto del mundo hispanohablante todavía no puede ver los capítulos doblados al español latino. Sin embargo, esto no ha generado muchos problemas, ya que su audiencia entiende de estos descansos largos antes de ver nuevos capítulos.

Los anteriores cinco episodios de la cuarta temporada de “Rick and Morty” llegaron a finales del 2019, pero luego de ese tiempo más episodios fueron anunciados por el canal oficial de la serie. Tal como se vio el domingo pasado, el capítulo 7 de esta temporada se tituló “Promotryus", mostrando como Rick y Morty llegaban a una ciudad alienígena causando mucha incomodidad a los fans.

Ahora llega “The Vat of Acid Episode”, una referencia directa de lo que pasará durante este nuevo episodio de “Rick and Morty”. Conociendo que “Never Ricking Morty” fue más meta de lo que muchos esperaban, y “Promortyus” probando los límites de cada personaje para mantenerlos como los “chicos buenos”, ¿qué pasará con todo este 'ácido´?

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 8 DE “RICK AND MORTY” 4?

Este domingo 17 de mayo, Rick y Morty regresa con un nuevo episodio titulado “The Vat of Acid Episode” y se cree que veremos al dúo favorito de la televisión yendo por una “no aventura”. Al parecer, si algo sale mal, “Morty deberá saltar al mismo tanque de ácido” que Rick. Tal como lo mencionan Justin Roiland y Mike McMahan en un podcast, este capítulo será apretado.

En el tráiler oficial del episodio Rick y Morty llegan a una especie de fábrica o un centro de desechos tóxicos, estacionando con su nave en lo que parece ser una entrada trasera. Rick menciona que debería ser algo fácil, entrar y salir, solo hacer el intercambio y nada más. Al abrir la puerta, le comenta a Morty que confíe en él y que salte al espacio de ácido donde él también saltará si las cosas se ponen difíciles.

De hecho, un segundo avance confirma esto, ya intentan realizar un intercambio dentro del centro de ácidos con lo que parece ser una pandilla de gangsters. Ambas partes muestran que van a cambiar diamantes de diferentes colores así que Morty avanza, cambian los maletines y todo parece haber terminado para el dúo.

Pero como era de esperarse, todo sale mal. La pandilla saca un arma y les comenta que los rubíes son falsos. Rick se enoja por esto, pero el líder le responde que es mejor un maletín con gemas falsas y un arma que no tener nada. A esto Rick vuelve con su humor de siempre comentándole que en realidad es mejor unas gemas falsas con un brazo falso y dispara contra el grupo con su brazo escondido.

Si bien mata a uno del grupo, el jefe le dice “¿acaso no sabes quién soy? Incluso si me mataras, eres hombre muerto". Rick simplemente les da la razón y le dice a Morty que es mejor tener una muerte rápida, así que se lanza a uno de los recipientes de ácido y ambos se ven envueltos en esta sustancia radioactiva.

Considerando que siempre se salen con la suya, es más probable que Rick haya tenido un plan de contingencia y que ese barril en específico tenga otro líquido verde inofensivo, a menos que la serie misma haga un giro inesperado y realmente mate a sus protagonistas. No sería la primera vez y los fans están ansiosos por ver cuál será el resultado de todo este conflicto.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “RICK AND MORTY” 4 CAPÍTULO 8?

El nuevo capítulo 8 de “Rick and Morty” se estrenará este domingo 17 de mayo. El 14 de abril de 2020, la producción de “Rick and Morty” comunicó la fecha de estreno de cada uno de los episodios restantes de su cuarta temporada, así como el título de cada uno de estos. Según el cronograma, la nueva tanda de capítulos comenzó el 3 de mayo y se extenderá hasta el 31 del mismo mes.

Para la audiencia en Estados Unidos es sencillo seguir la nueva entrega de “Rick and Morty”, que ya empezó desde el pasado domingo 3 de mayo.

Si cuentas con una suscripción de TV de paga, es muy probable que tengas acceso a Cartoon Network. De ser este el caso, puedes sintonizar cada episodio a las 11:30 pm (hora del este) durante el bloque para adultos de Adult Swim.

La misma página del canal comenta que se puede ver el episodio de manera online con su aplicativo para móviles o web, aunque “el acceso a este servicio solo está disponible para clientes de proveedores de servicios de televisión participantes que también se suscriban a Adult Swim". Es decir, debes revisar si tu proveedor de servicio de TV -Comcast, DirecTV o AT&T- cuenta con este canal.

También puedes ver “Rick and Morty” de manera online a través de:

Cualquiera de estas opciones ofrece cada episodio de “Rick and Morty” algunas horas después de su estreno, con tarifas que varían entre los US$ 30 y US$ 55 por la suscripción mensual completa, para ver la serie, además de una amplia gama de contenidos de sus catálogos.

Otros servicios como Amazon o iTunes permiten la compra de la temporada completa, por lo que si accedes a sus ofertas, cada lunes por la mañana podrás ver el capítulo completo sin interrupciones en el servicio que elijas.

¿QUÉ PERSONAJES DE “RICK & MORTY” SON LOS MÁS ODIADOS?

PRINCIPAL GENE VAGINA

El director de la Escuela Superior Harry Herpson, Gene Vagina, forma parte de la vida de Morty y Summer, pero fuera de ser un ejemplo a seguir es un perdedor obsesivo e indeciso que no puede mantenerse fuerte en cualquier situación. Prácticamente es todo lo que Rick odia en una sola persona.

ABRADOLF LINCLER

Abradolf Lincler es un experimento fallido de Rick para crear al líder perfecto, uno que sea moralmente neutral para todo. Por ello, unió el ADN de Abraham Lincoln y Adolf Hitler, creando a este detestable personaje. Lincler es agresivo, siempre buscando la aprobación de Rick como sea a la vez que intenta destruirlo, constantemente luchando con su personalidad dual.

UNITY

Unity es una mente colmena que crece al arrojar un vómito verde en la boca de la gente. Además, es la ex novia de Rick, una que provoca que el científico saque lo peor de sí mismo. Ella lo dejó, algo que provocó una enorme depresión en Rick que incluso lo llevó a intentar el suicidio.

ARTHRICIA

Cuando Rick y Morty llegaron a un planeta habitado por personas gato antropomórficos, se dieron cuenta que el lugar se mantenía en paz por una purga anual. Cuando conocieron a Arthricia, ella los engañó para robar su nave, dispararle a Rick e incluso rechazar a Morty cuando la invitó a salir. Al final terminó ayudándolos para derrocar a los líderes del planeta, pero eso no borra sus acciones del pasado.

VANCE MAXIMUS

Como líder de los Vindicators, Vance ha logrado un alto grado de respeto y notoriedad alrededor de la galaxia, pero eso no le ha quitado su característica arrogancia y cobardía, hecho que lo llevó directamente a su muerte durante el capítulo 4 de la temporada 3.

ZEEP XANFLORP

Como se sabe, Rick creó una fuente de energía de un microverso. Sus habitantes proveen de energía sin saberlo a la nave de Rick, pero cuando Zeep Xanflorp, un habitante de ese microverso, quiso hacer lo mismo, los espectadores se dieron cuenta que era un personaje detestable.

KING FLIPPY NIPS

El líder de Pluto, el Rey Flippy Nips es uno de los peores personajes de la misma por el patriarcado de su gobierno. Él es el responsable de la decadencia del planeta por minar Plutonio de su núcleo, niega todos los problemas que se le imputan e incluso mandó a su hijo y simpatizantes a prisión por desafiarlo.

TAMMY GUETERMAN

La primera vez que apareció Tammy en la serie, los fans sospecharon algo de ella porque terminó enamorándose de Birdman, uno de los amigos de Rick. Su relación creció y se mudaron al planeta de Birdman. Es en su misma boda que dispara contra su pareja, lo convierte en un cyborg y revela que siempre fue una agente de la Federación Galáctica que lo único que buscaba era atrapar a Rick.

THE PRESIDENT

Si bien al inicio este personaje se presentó como un poderoso aliado, lo cierto es que al final de la tercera temporada, él y Rick se pelean porque en secreto, el Presidente de USA revelara que construyeron todo con tal de matar a Rick, aunque al final es derrotado.

KING JELLYBEAN

Uno de los personajes más desagradables de la lista fue asesinado por Morty luego de que este se detuviera en un bar para ir al baño. Es aquí donde se encuentra a King Jellybean y lo intenta asaltar sexualmente. Luego se descubre que molestaba a los niños, haciendo su caso aún peor para la audiencia.

