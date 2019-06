¿Cuáles son los riesgos de no salir de vacaciones en el trabajo?

Una cosa es que no salgas de vacaciones porque aún no has ganado esos días libres por ley y otra es que pudiendo decidas dejar a un lado los beneficios que por derecho le corresponde a cada trabajador. No tomar vacaciones, además, tras consecuencias en la salud, riesgos que es mejor no tomar.

Además, dado el enorme esfuerzo que muchos realizan durante sus jornadas laborales, es realmente necesario tomarse el derecho de unas largas vacaciones. En ese sentido, una importante empresa, líder en el mundo en consultoría integral en Recursos Humanos, señala que las vacaciones no solo son un beneficio sino una necesidad, tanto para empleado como para el empleador.

Adecco Argentina identificó una serie de problemas que enfrentan los trabajadores cuando no hacen uso de sus vacaciones. Pero antes, resaltó los riesgos de no tomarse los días de vacaciones.

Existen muchos riesgos en la salud de una persona que no toma sus días de vacaciones. (Foto: Shutterstock) Existen muchos riesgos en la salud de una persona que no toma sus días de vacaciones. (Foto: Shutterstock)

Los riesgos de no salir de vacaciones

Para algunos trabajadores, salir de vacaciones no es síntoma de descanso y relajación, pues su adicción al trabajo o el compromiso por cumplir sus obligaciones económicas hacen que no lo disfruten. Incluso, que no anhelen la llegada de este receso laboral.

Sin embargo, no tomar vacaciones puede traer consecuencias graves a nivel físico y mental de las personas, pero también puede afectar el ámbito social del trabajador.

SALUD

Conforme el nivel de estrés se incrementa, las probabilidades de enfermarse también aumentan. Las defensas no son las mismas cuando se acumulan largos periodos de trabajo sin descanso.

MENTE

Cuando el cerebro se acostumbra a la rutina, la motivación personal y laboral baja considerablemente, por eso las vacaciones son necesarias para concentrarse en nuevas sensaciones, lugares y personas.

VIDA SOCIAL

No tomar vacaciones potencia la ansiedad y el malestar del trabajador, por lo que los compañeros de equipo percibirán que no está dispuesto al 100%, alterando de esta forma el entorno laboral y la productividad de los demás trabajadores.

No tomar vacaciones potencia la ansiedad y el malestar del trabajador. (Foto: Shutterstock) No tomar vacaciones potencia la ansiedad y el malestar del trabajador. (Foto: Shutterstock)

¿Cómo organizarse antes de salir de vacaciones?

Otro de los grandes temores de los trabajadores es pensar que si se toman unos días de vacaciones dejará mucho trabajo pendiente y, peor aún, que ningún compañero puede realizar como él estas labores.

Ante eso, Adecco recomienda hacer algunas cosas importantes para dejar todo en orden antes de tomarse unas merecidas vacaciones.

Hacer un traspaso de funciones con tiempo: Busca a la persona que cubrirá sus funciones y asegúrate que disponga de toda la información que necesita. Es muy útil hacer un informe con la situación actual del puesto, los contactos a quien recurrir y las contraseñas que pueda necesitar.

Anticiparse y terminar los proyectos para la primera semana de regreso: Aunque la fecha parezca lejana, es necesario adelantar el trabajo para la primera semana después de las vacaciones.

Repasar la agenda: Es crucial repasar la agenda días antes de salir de vacaciones, así como dejar en orden la lista de pendientes.

Hacer una limpieza: el día antes de salir de vacaciones es un buen momento para poner en orden las cosas; como vaciar el correo, limpiar la computadora, el escritorio, y así dejar todo preparado para su regreso.