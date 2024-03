Hace algunos meses celebré la llegada del 2024 con diversas prácticas como guardar lentejas en el bolsillo para asegurar el dinero y vi a mis vecinos darle la vuelta a la manzana cargando su maleta para viajar y hasta mi amiga se metió debajo de la mesa para casarse. Ahí no quedó todo, porque en febrero llegó el Año Nuevo Chino y el arroz fue el principal protagonista para atraer la abundacia. Con esto quiero explicarte que muchas fechas importantes tienen cábalas o acciones que permiten mejorar y, aunque no lo creas, el Día Internacional de la Mujer no se queda atrás. Hace unos días encontré información de rituales de amor propio que puedo realizar este 8 de marzo y que quiero compartir contigo. Anímate a probarlos y recuperar tu energía femenina en una jornada en la que la lucha por una igualdad de oportunidades y justicia sigue latente.

Cómo potenciar la energía femenina: poderoso ritual

Todas sabemos que en muchas ocasiones es difícil ser mujer. Muchos cuestionan el cómo nos vestimos o comportamos y hasta afirman que no cumplimos con sus expectativas, no merecemos el trabajo que tenemos o ganar más que un hombre. Todo esto genera inseguridades y afecta nuestra energía femenina, es decir, aquellas cualidades como el amor propio, creatividad, poder interior, entre otras.

Para recuperarla, aquí te traigo un ritual del 8 de marzo que no puedes pasar por alto para reconectar con tu feminidad. Para esto te dejaré unas pautas de cómo meditar gracias a los expertos de Glamour.

Elige un momento del día donde estés relajada y puedas ponerte ropa cómoda. Busca también cuarzos, velas o inciensos para crear un ambiente de paz. En un papel anota todos aquellos malos recuerdos, miedos, enojos o comentarios negativos que te hicieron sentir vulnerable. A este paso se le llama examen de autoconciencia. Usa una playlist con sonidos suaves para relajar la mente, respira hondo y suelta lentamente. Deja que los rencores se vayan con cada respiración pausada. Estos ya no serán un impedimento para que puedas fluir y disfrutar el ser mujer.

Rituales de amor propio para realizar el 8 de marzo

Además de la meditación, aprovecha la energía alrededor del Día de la Mujer para aumentar tu amor propio poniendo en práctica estos rituales.

1. Altar del amor propio

En él te podrás refugiar cuando sientas que nada va bien y es ideal que lo prepares este 8 de marzo. Elige una zona de tu casa donde no haya mucho ruido y recolecta aquellos recuerdos u objetos que te aporten paz y felicidad.

Sobre una mesa coloca todos tus artículos decorativos, flores y cuarzos de amor propio. Purifícalo con velas y aromatizantes favoritos.

2. Ritual con incienso

Los inciensos de canela y sándalo serán tus grandes aliados para atraer la abundancia en el Día de la Mujer. Solo deberás enfocarte y visualizar lo que buscas conseguir este 2024.

Decreta en voz alta y deja que las propiedades energéticas de los ingredientes conspiren a tu favor tras encender el incienso.

3. Ritual para atraer miradas

Si lo que buscas es resaltar entre la multitud y que los hombres se sientan atraídos, el atrólogo chileno “Hernantarot” compartió un ritual con el canal RCN y aquí te lo explico.

Lo primero que debes hacer al levantarte es una oración a Dios para disponer los deseos que tienes para el día y activar las energías.

Ahora forra un plato con papel aluminio y sobre él pon una vela o velón rojo. Alrededor esparse un poco de canela en polvo y agrega unas gotas de aceite aromático.

Antes de prender la vela pásale unos toques de tu perfume preferido y enciende el fuego. Eleva tus peticiones al universo.

