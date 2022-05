Este domingo 8 de mayo millones de familias se alistan para agasajar a sus madres, pero sabes por qué se eligió el segundo domingo de mayo para rendirles homenaje. ¿Sabes cuál es el origen de esta tradición ? No te pierdas la historia del Día de la Madre.

Aunque la Asamblea General de la ONU, en su resolución A/RES/66/292 declaró desde el 2012, el 1 de junio como Día Mundial de las Madres y de los Padres, queriendo así reconocer su labor y honrar su trabajo en todo el mundo.

Sin embargo, la fecha no ha tenido mucha acogida para realizar celebraciones. El Día de la Madre se realiza en diferentes fechas, pero la mayoría de países lo festeja el segundo domingo de mayo.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DE LA MADRE EL SEGUNDO DOMINGO DE MAYO?

El Día de la Madre se celebra el segundo comingo de mayo en honor a la estadounidense Ann Reeves Jarvis, una activista social que falleció el 9 de mayo de 1905. Su hija, Anna Jarvis, fue quien empezó un movimiento para instituir el Día de la Madre en Estados Unidos cada segundo domingo de mayo (la fecha más cercana a la muerte de su madre), como un día en que los hijos pudiesen homenajear a sus madres.

Fue ella quien celebró el primer Día de la Madre en 1907, en honor a su mamá y luego inició una lucha, enviando cartas a todos los gobernsdores del país. Finalmente, su esfuerzo dio resultados. En 1914, el entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, firmó un proyecto de ley para reconocer el Día de la Madre de Jarvis como fiesta nacional.

Anna Jarvis sintió que había cumplido el sueño de su madre, pero años después, cuando la festividad se había extendido a otros países, dijo estar arrepentida de su logro, porque la fecha tomo un rumbo comercial. Incluso intentó boicotearla porque quería que esa fecha fuera sagrada y no consumista. “No creé el día de la madre para tener lucro”, dijo a un reportero, en 1923. Esta vez, sin embargo, su lucha no tuvo éxito.

¿QUÉ PAÍSES CELEBRAN EL DÍA DE LA MADRE EL SEGUNDO DOMINGO DE MAYO?

Los países que celebran el Día de la Madre el segundo domingo de mayo son:

Alemania, Australia, Austria, Bangladés, Brasil, Bélgica, Chile, China, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Grecia, Países Bajos, Honduras, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Perú, Puerto Rico, República Checa, Suiza, Taiwán, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela.