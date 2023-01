Seguramente has visto en redes sociales más de una vez videos de recetas milagrosas para no subir de peso o alimentos que nunca deben faltar en tu dieta. Antes de probar estos trucos o remedios caseros, lo mejor es acudir un profesional para que sean aprobados y así no poner en peligro tu salud.

Algunos piensan que el éxito en sus objetivos de adelgazamiento radica exclusivamente de lo que comen. Sin embargo, un informe por los científicos de la Universidad de Harvard demostró que la hora en la que cenas también es clave para mantener tu figura y, sobre todo, lograr una buena digestión.

En esta investigación, participaron 16 individuos obesos que siguieron dietas idénticas, pero con dos horarios de comidas distintos. Según el estudio, los expertos midieron las hormonas reguladores del apetito, la temperatura corporal, el gasto de calorías y las células grasas de los participantes.

A qué hora debes dejar de comer

En el primer horario, las personas desayunaron, almorzaron y cenaron durante seis días seguidos; sin embargo, acabaron la última comida seis horas y media antes de descansar. En el segundo horario, terminaron dos horas y media antes de acostarse.

El ejercicio físico también es un gran aliado para llevar un estilo de vida saludable. (Imagen: Andrea Piacquadio / Pexels)

De esta forma, lo resultados concluyeron que “comer más tarde en el día aumentó el hambre de los participantes, disminuyó la cantidad de calorías que quemaron y promovió el almacenamiento de grasa”. Con el tiempo, estos efectos podrían causar un aumento de peso.

Dicho todo esto, lo más recomendable es completar tu última comida tres horas antes de echarte en la cama para disfrutar mucho más de tu descanso nocturno.

Qué es lo que más ayuda a perder peso

Desde Mayo Clinic aseguran que una de las mejores estrategias para perder grasa corporal es el ejercicio aeróbico continuado (caminar a paso rápido) “durante al menos 30 minutos la mayoría de los días de la semana”.

El contenido proporcionado no pretende sustituir la consulta médica con un profesional. Si no está seguro de su condición médica o la de un miembro de su familia, consulte a un médico. De igual manera si presenta alguna reacción alérgica.

Síguenos en nuestras redes sociales: