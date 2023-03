Desde hace algunos años, los frutos secos se han hecho un hueco en nuestra alimentación por las propiedades que brindan en nuestro organismo. Entre los que más destacan son las nueces, provenientes del nogal, que son una fuente rica en proteínas e hidratos.

Si eres de las personas que pretende cambiar sus hábitos de alimentación para llevar una vida más saludable, sin duda alguna, debes considerar a las nueces dentro de tu dieta.

Según un estudio del Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Barcelona), este extraordinario alimento aporta ácidos grasos, fibra, antioxidantes, proteínas, minerales, vitaminas del grupo B y vitamina E.

Lo ideal es consumirlo entre comidas para aprovechar mejor sus nutrientes. Entonces, ¿a qué hora debo consumirlo? dos horas antes del almuerzo o también dos horas después del almuerzo si no deseas comer fruta.

Los beneficios de las nueces

Si bien es cierto, tiene grandes beneficios para acelerar la recuperación del sistema muscular y disminuir el dolor que se genera a raíz de la inflamación, también es ideal para mejorar el sistema nervioso y problemas hepáticos.

Entre sus beneficios, se destaca que reduce los niveles de colesterol y los triglicéridos, y minimizan un 30% el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

De acuerdo a un estudio que se publicó en The New England Journal of Medicine, comer nueces disminuye en un 49% la posibilidad de sufrir un ictus o accidente vascular cerebral.

¿También mejora el estado de ánimo? por supuesto que sí. Asimismo, ayuda a prevenir la osteoporosis por la cantidad de minerales que poseen. Con todo lo mencionado, ¿empezarás a consumir nueces?

