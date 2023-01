Son muchos los detractores de la corteza y miga del pan cuando se habla de una adecuada alimentación, y es ahí cuando se plantea una de las dudas más recurrentes: ¿es tan malo como se dice? en las siguientes líneas te decimos 5 razones para consumirlo y que estamos seguros que cambiarán tu forma de pensar. ¡Toma nota!

MIRA TAMBIÉN | Si tienes zapatillas de running sigue estos tips para saber cada qué tiempo renovarlas

No estamos descubriendo la pólvora ni tampoco conociendo los beneficios de dormir tus 8 horas diarias, pero sí hablaremos de uno de los temas que más se tocan cuando uno está empezando a hacer ejercicio o ya tiene un hábito.

De seguro pensarás que es malo y no te ayudará en tus objetivos. Esto puede tener algo de cierto, como también no mucho. Si estás en plan de déficit calórico, no es ideal comer pan. Esto solo hará que el proceso sea un poco lento.

5 razones para consumir pan si eres deportista

Ahora bien, si estás dentro de un nivel óptimo de grasa corporal o si el nutricionista no te dijo nada sobre mantenerlo o sacarlo de la dieta, te recomendamos leer algunos de sus beneficios y por qué es bueno si eres deportista.

Hidratos de carbono

Se sabe que el pan es una de las principales fuentes de hidratos de carbono, ello principalmente al ser un alimento insustituible en la dieta de un deportista. ¿Cuánto se aconseja comer? 100 gramos al día.

Tiamina

De acuerdo al portal Sport Life, el pan es una excelente fuente de vitaminas del grupo B, entre ellas la tiamina. ¿Cuál es esa? es una vitamina que interviene en el metabolismo de la energía y cuyos requerimientos aumentan en la práctica deportiva.

Gran valor nutricional

El pan es una importante fuente de vitaminas y minerales. Contiene vitamina A y vitaminas del complejo B, hierro, magnesio, fibra, sodio, proteínas, ácido fólico, etc.

Es saciante

Según el portal Deporteynutrición, el pan es saciante debido a su alto contenido en fibra. Si estás a dieta o eres un deportista de élite, te será de muy útil. Si lo consumes moderadamente, es decir, 100 gramos como máximo al día, te ayudará a cubrir una gran parte de sus necesidades nutricionales.

Capacidad cardiorrespiratorio

Estudios científicos, como por ejemplo HELENA, asociaron el consumo de pan con una mayor capacidad cardiorrespiratoria y, por ende, un mejo rendimiento deportivo. Así que no tengas miedo de consumir pan si estás a dieta este verano o un eres un deportista de élite.

Síguenos en nuestras redes sociales: