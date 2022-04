La Semana Santa 2022 llegó y muchas familias ya tienen todo listo para iniciar su paseo fuera de la ciudad en búsqueda de tranquilidad, mejor clima y pasar unos días de relajo alejados del trabajo y estudios. En este plan también están incluidas muchas mascotas y viajar con ellas no es tan sencillo como subirlas al auto y llegar al destino. Hay que tener en cuenta ciertas recomendaciones para que el trayecto no sea un ‘dolor de cabeza’ y tanto perros como gatos no la pasen mal.

Planificar el viaje con mascotas requiere información y mucha prudencia. Debes escoger el medio idóneo para trasladarte, dependiendo del destino que elijas. Tienes que estar seguro de que el certificado de vacunación de tu engreído está vigente y además es necesario escoger un medio de transporte y un lugar de alojamiento pet friendly.

Si el viaje de Semana Santa será en auto, aquí te dejamos algunas recomendaciones a cargo de los especialistas de @somosgabrica , distribuidora líder en productos para mascotas, para que sea fácil y divertido.

¿Es recomendable viajar en Semana Santa con mascotas?

Planificar un viaje con perros o con gatos, siempre dependerá de la edad de tu engreído, de su carácter, raza y de sus hábitos.

Si tienes en casa a un perro o gato ansioso, que tiene problemas para socializar con otras personas y animales, un viaje podría significar para él un episodio de estrés significativo. Toma en cuenta, además, que a los mininos les cuesta más trabajo adaptarse al cambio que a algunos perros. Quizás sea aconsejable buscar para tu mejor amigo un buen lugar dónde dejarlo mientras estás fuera.

Por otro lado, puedes tener en consideración aspectos como la raza y el tamaño del animal. Si usarás un medio de transporte público, es evidente que planificar unas vacaciones con perros chicos, es mucho más sencillo que llevar contigo a un peludo grande o muy grande.

Suma a estas reflexiones las características del lugar que escojas como destino y dónde has decidido hospedarte. Hay hostales, hoteles y residencias privadas que no permiten animales, así que deberás descartar la posibilidad de viajar con mascotas ante una limitación semejante.

Si el lugar en el que disfrutarás de estos días libres acogerá a tu mascota con agrado y cuentas con la suerte de tener a un compañero de cuatro patas dócil, que se adapta sin problemas a otros ambientes y situaciones… ¡prepara tus maletas y las de tu engreído! ¡Es hora de salir de viaje!

¿Cómo viajar en auto particular con tu perro o gato?

Es una de las alternativas más sencillas. No solo supone una ventaja para ti, también para tu mascota, especialmente si está acostumbrado a trasladarse en auto.

Si este es el caso, te recomendamos llevar contigo la jaula transportadora o el kennel. Podría ser cómodo para el perro o el gato trasladarse en ella. Por otro lado, al hacer escala en tu viaje, esta herramienta te servirá para bajar del auto al peludo de una forma segura.

Recuerda que los animales no pueden permanecer encerrados dentro de la cabina de un automóvil, pues podrían sofocarse.

No olvides que la hidratación de tu mascota es muy importante. Lleva contigo un recipiente o utensilio con el que puedas ofrecerle agua. Si viajas con perros, haz paradas frecuentes para que tu amigo haga sus necesidades, estire un poco las patas y se distraiga, evitando así el aburrimiento.

Lleva contigo todos los implementos que puedan ser necesarios en el viaje: correa, bozal, juguetes e incluso una frazada que le recuerde a su hogar y lo haga sentir cerca de casa.

Cómo cuidar a tu mascota fuera de casa

Si estás bien seguro de que el lugar en el que te hospedarás aceptará sin problemas la permanencia de tu mascota en sus instalaciones, planifica el viaje sin perder de vista algunas precauciones:

No lleves a tu mascota fuera de casa sin tener sus vacunas al día. Asegúrate de que su desparasitación interna y externa también está cubierta. El peludo podría entrar en contacto con animales enfermos o con zonas contaminadas.

Asegúrate de llevar la cantidad justa de alimento, para que no tengas que hacer cambios drásticos en la dieta de tu perro o gato mientras esté fuera de casa. No lo pierdas de vista y usa la correa todo el tiempo. Un episodio de escape o el extravío de tu peludo podría arruinarte las vacaciones.

Si sigues todas estas recomendaciones es seguro que viajar con mascotas se convertirá en una verdadera aventura y querrás repetirlo una y otra vez.