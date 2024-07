Para muchas personas, los lentes de montura son necesarios para poder ver bien, pero también pieza fundamental de su look y no les resultan para nada incómodos, mientras que otros prefieren llevar lentes de contacto para sentir mayor libertad. Ante los defectos refractivos del ojo, hay quienes no piensan abandonar sus gafas, mientras que otros se inclinan por la cirugía refractiva para decirles adiós por completo; sin embargo, hay ciertos detalles que se deben tomar en cuenta. En esta nota te cuento las señales que te indicarán si eres candidato para este procedimiento con el que corregirás problemas como la miopía y astigmatismo.

Conocida también como cirugía ocular LASIK, es un procedimiento que cambia de manera permanente la forma de la córnea (la cubierta transparente en la parte frontal del ojo). Esta se realiza para mejorar la visión y reducir la necesidad de la persona de usar anteojos o lentes de contacto.

“Esta innovación técnica quirúrgica corrige errores refractivos del ojo, como miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia, mediante procedimientos mínimamente invasivos y con una recuperación rápida, permitiendo a los pacientes experimentar mejoras significativas en su visión en poco tiempo”, afirma la Dra. Claudia Arrascue, especialista de Oftálmica Clínica de la Visión.

Cómo saber si me puedo realizar una cirugía refractiva

No todos son candidatos ideales. Una evaluación completa por parte de un oftalmólogo es esencial para determinar la idoneidad del paciente. “Entre los factores a considerar se encuentran la edad, asegurando que el paciente haya alcanzado su desarrollo completo a los 21 años, la estabilidad de la medida refractiva, que no haya variado en un año, y el grosor y estructura cornal adecuados”, sostiene la especialista.

Cada paciente es evaluado de forma individual para determinar la técnica de cirugía refractiva más adecuada. Esta evaluación previa incluye una serie de exámenes, como la topografía corneal, el fondo de ojo y medidas oculares. Conoce los diferentes tipos disponibles:

LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis): El procedimiento LASIK está indicado principalmente para pacientes con córneas gruesas. El cirujano crea un corte delgado en la córnea y luego usa un láser para cambiar la forma del tejido corneal subyacente. Durante el proceso de recuperación, se recomienda guardar reposo relativo, evitar deportes de contacto, no ir a la playa ni a la piscina, y utilizar lentes oscuros durante al menos 3 semanas a 1 mes. La recuperación es generalmente rápida.

PRK (Photorefractive Keratectomy): La PRK es frecuente para pacientes con córneas delgadas o que practiquen deportes de impacto. En este procedimiento, el cirujano remueve la capa externa de la córnea con un láser, sin necesidad de hacer una incisión. La recuperación puede ser un poco más prolongada. Durante los primeros días, se colocan lentes de contacto terapéuticos temporales para proteger la córnea y facilitar la cicatrización.

Lentes Intraoculares Fáquicos (ICL): Son lentes implantables intraoculares colocados entre el cristalino y el iris del ojo. Están diseñados para corregir errores refractivos severos en pacientes que no son candidatos para cirugía láser debido a altas medidas. La cirugía, que dura aproximadamente 45 minutos por ojo. Los cuidados postoperatorios son similares a otros procedimientos oculares, con la ventaja de no requerir protección solar intensa debido a que no afecta la córnea. Es esencial evitar deportes de contacto y usar gotas oftálmicas recetadas después de la operación.

Beneficios de la cirugía refractiva

Mejora de la visión: La mayoría de los pacientes experimentan una mejora significativa en su visión, alcanzando frecuentemente una agudeza visual de 20/20 o mejor. Recuperación rápida: Muchos procedimientos permiten una rápida recuperación, con los pacientes regresando a sus actividades normales en pocos días. Seguridad y eficacia: Los avances tecnológicos han hecho que estas cirugías sean altamente seguras y efectivas, con índices de éxito elevados y bajos riesgos de complicaciones.