Respuestas







¿Por qué me arde y se me pone roja la oreja? La creencia popular vs lo que dice la ciencia ¿Por qué se me pone roja la oreja? | ¿Por qué me arde la oreja? | ¿Por qué se me calienta la oreja? |Que las orejas se pongan calientes y rojas en ciertos momentos se debe a los cambios de temperatura externos o por causas emocionales