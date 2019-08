INTERPRETACIÓN DE SUEÑOS | SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS | Soñar que vuelas es uno de los sueños más recurrentes que tienen las personas. El significado de este sueño esta relacionado con el deseo de sentir libertad en todos los aspectos de tu vida. Aunque no estrictamente sea que te sientes atrapado, sino más bien que quieres vivir experiencias nuevas, que te llenen el alma de mucha alegría. Necesitas un poco más de felicidad y atrevimiento en tu vida, por lo que sientes que volar te ayudará.

Los especialistas en interpretación explican este tipo de sueños de la misma forma. Si vuelas en forma humana, encontrarás la felicidad y el éxito de forma natural. Si eres un pájaro en tu sueño, tendrá mucha suerte en la vida.



Según algunos significados, este sueño también está relacionado con la vida sexual, la erección o el orgasmo. Especialmente Sigmund Freud y sus discípulos aseguraron estas interpretaciones.

¿QUÉ SIGNIFICA SOÑAR QUE VUELES?

Soñar que vuelas significa que te has liberado de algo que te retenía de alguna forma. Descargar un peso te hace sentirte libre, puedes moverte sin ataduras, como un ave puedes volar en picada o ascender en el momento que quieras.



Tienes libertad de elección en momentos en que te estás poniendo creativo, en circunstancias donde eres capaz de expresar tus verdaderas habilidades, pero si en el sueño te encuentras con obstáculos o hay algunas cosas que te impiden despegar o volar a gusto es porque quizá en tu vida aun estés apegado a alguna cosa.

¿QUÉ SIGNIFICA SOÑAR QUE VUELA PERO ESTÁS CASADO?

Si este sueño es recurrente entonces significa que tienes ganas de desaparecer de tu realidad cotidiana y sientes que es necesario cambiar de vida, pero lo ideal es que analices la situación en la que te encuentras con tu pareja.

¿QUÉ SIGNIFICA SOÑAR QUE VUELAS BAJO Y TIENES QUE SORTEAR OBSTÁCULOS?

Puede significar que sufrirás de alguna enfermedad o se presentarán algunos problemas en el ámbito laboral o personal, pero de los que conseguirá salir sin demasiada dificultad.

¿QUÉ SIGNIFICA SOÑAR QUE VUELAS POR ENCIMA DE UN BOSQUE?

Este sueño te va anunciando que pronto se cumplirán las metas que te trazaste. Siente tranquilidad por que al fin cosecharás todos tus frutos y alcanzarás la felicidad.

¿QUÉ SIGNIFICA SOÑAR QUE ERES UN PÁJARO Y VUELES HACIA EL SOL?

Si sueña que está volando libre como un pájaro hacia el sol, es de muy buen augurio, significa que está satisfecho con su vida, con todo lo que tiene, pero que aspira a seguir ascendiendo en la vida en todos los aspectos.

¿QUÉ SIGNIFICA SOÑAR QUE VUELAS CON ALAS NEGRAS?

Soñar que está volando con una alas de color negro, significa que pronto una persona muy cercana a ti te traicionará, así que es mejor que prestes atención a todo lo que sucede a tu alrededor.

¿QUÉ SIGNIFICA SOÑAR QUE VUELAS CON ALAS BLANCAS?

Soñar que está volando con alas de color blanco, es de muy buen augurio, significa que alcanzará tus metas, tendrás suerte en los juegos de azar, en el trabajo y en el amor.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE VUELAS PERO TÚ NO QUIERES QUE PASE ESO?

Soñar que vuelas, te elevas, pero no quieres que eso pase entonces significa que no le gusta fantasear ni darse un poco de libertad. Le gusta siempre tener los pies en el suelo y no perder el contacto con la realidad ni por un momento. Quizá demuestre demasiada rigidez en su vida. A veces, es sano tener un poco de libertad y relajarse.