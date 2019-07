Slipknot: ¿qué significan las máscaras de los integrantes de la banda de metal?

Slipknot regresa a Perú en noviembre de 2019 para presentarse en el festival Vivo x el Rock. La banda de metal alternativo se une a los neoyorquinos The Strokes como parte del cartel de los grupos que aparecerán en la undécima edición del festival de música.

La conocida agrupación de Iowa vuelve tras tres años de ausencia, esta vez para promocionar su disco “We Are Not Your Kind”, que saldrá el 9 de agosto, y para repasar algunos de sus más grandes éxitos como “Duality”, “Psychosocial”, “Before I Forget”, entre otros temas.

Desde sus inicios, en 1995, Slipknot se ha destacado por su agresivo estilo musical y sus shows energéticos llenos de luces, fuego y escenografía especial. Los nueve integrantes también resaltan por sus distintivas máscaras, que cambian dependiendo la temática del disco. Al respecto, existen muchos mitos del porqué decidieron usar máscaras. El más conocido es que los miembros de la banda decidieron ocultar sus rostros por temor a ser juzgados, pues en el pueblo donde crecieron, Iowa, es muy religioso y no querían ser mal vistos, por ello ocultaron su identidad. Otra versión es que la banda consideraba que usar máscaras es una buena idea porque no envejecen, la persona que lo lleva sí. La identidad física no envejecerá.

Slipknot regresa a Perú tras tres años de ausencia. (Foto: AFP) Slipknot regresa a Perú tras tres años de ausencia. (Foto: AFP)

Cabe señalar que estas versiones no han sido ni negadas ni confirmadas por los miembros de la banda. Sin embargo, Shawn Crahan (Clown) en una oportunidad contó cómo nació la idea de llevarlas puestas.

Fue poco antes del primer concierto de la banda, en Halloween en 1995, y la banda estaba ensayando. “Todos estábamos yendo por la habitación preguntando: ‘¿Qué te vas a poner?’”, recordó el miembro más longevo de Slipknot. “Me levanté la máscara de payaso que tenía y dije: 'Estoy usando esto'”, agregó.

Crahan contó que ninguno de los demás miembros de la banda estuvo de acuerdo, pero poco le importó pues ya lo había decidido. “Algunos de ellos decían ‘de ninguna manera, no puedes ser el único que lleva una estúpida máscara”, recordó. “Así que les dije: ‘Realmente no me importa lo que piensen, esto es lo que soy y esto es lo que voy a hacer’. Así que aquí estamos todos estos años”, contó.

Sea cual sea la verdadera historia de las máscaras, es un símbolo característico de Slipknot. Son icónicas, aterradoras y, a veces, divertidas. Pero, ¿qué significan las máscaras? Conoce un poco la historia de cada una de ellas.

COREY TAYLOR

La voz de la banda usaba inicialmente una máscara con rastas que sobresalían de la parte superior y rostro fantasmal e inexpresivo. Posteriormente se quitó las rastas y pasó a tener un tono multicolor. Luego eliminó el cabello largo y modificó algunas cosas del rostro, luciendo un poco más “humano”.

Alguna vez Taylor dijo: “nos ponemos una máscara y no nos ocupamos de nuestras caras. Siempre será la música primero”. Asimismo, tras el cambio realizado en 2014, la voz de la banda señaló: “La gente como yo, Clown, Sid, cambia sus máscaras drásticamente. Porque, para mí, la máscara es una representación de la persona en el interior, y nadie permanece igual con el tiempo”.

Corey Taylor en Slipknot. (Foto: AFP) Corey Taylor en Slipknot. (Foto: AFP)

MICK THOMSON

La primera máscara del guitarrista fue una máscara de hockey, que más tarde se convirtió en una máscara de cuero negro con una rejilla en la boca.



Una vez Thomson dijo: “Si sabes quién eres, no necesitas cambio. Creo que he acertado bastante con esta [máscara] para poder entender cómo estoy". Mick reveló que su máscara significa odio (Hate en inglés), palabra escrita en todo el equipo del guitarrista.



Mick Thomson en Slipknot. (Foto: AFP) Mick Thomson en Slipknot. (Foto: AFP)

JIM ROOT

El guitarrista heredó su primera máscara de su predecesor en la banda, Josh Brainard. Una máscara de bondage negra, pero le resultaba demasiado incómodo, así que adoptó una máscara de bufón, ya que pensó que reflejaba mejor su personalidad.



La máscara que usa Jim Root no varía mucho desde que se la puso. Sin embargo, con el pasar del tiempo ha ido agregando detalles, como los diamantes en los ojos o el cierre en la boca, que posteriormente fue sacada para mostrar solamente su larga barba.



Jim Root en Slipknot. (Foto: AFP) Jim Root en Slipknot. (Foto: AFP)

CRAIG JONES

El miembro más enigmático de la banda. En los inicios llevaba un par de bragas sobre su cabeza, antes de que tuviera un casco viejo, clavara largas púas a través de él, y añadiera una linterna a la parte superior.



El casco de Jones es en realidad una máscara de esclavitud. Ahora, tiene un aspecto metálico con cierre en la boca y enormes picos que sobresalen por todas partes. Tiene el significado de la soledad y el dolor, se dice que se debe a la muerte de su esposa.



Craig Jones en Slipknot. (Foto: AFP) Craig Jones en Slipknot. (Foto: AFP)

SID WILSON

La máscara de DJ Sid Wilson cambiaba constantemente. Su primera fue una simple máscara de gas, luego la máscara de gas tuvo forma de calavera. Posteriormente se convirtió en un cráneo, un esqueleto tradicional con nariz ennegrecida y dientes sucios.



Posteriormente su máscara sufrió otro cambio radical: ahora su rostro se parecía a un Transformer. Finalmente capucha estaba de vuelta y la máscara era de color dorado metálico.



Sid Wilson en Slipknot. (Foto: Slipknot) Sid Wilson en Slipknot. (Foto: Slipknot)

SHAWN CRAHAN

La máscara de payaso icónica de Shawn Crahan fue la que comenzó todo. En los inicios, la máscara de payaso era una masa de vendas sangrientas envueltas alrededor de su cara, con una nariz roja macabra en el frente.



Luego se trasformó en una máscara negra con costuras gruesas de color rojo y blanco y cierres en la boca que eran a la vez siniestras e inquietantes. En 2014 regresó a la tradicional máscara de payaso, pero más sangrienta y con los ojos más tristes.

“No quiero que nada de esto parezca humano, no hay elementos humanos”, dijo hace algún tiempo. “La máscara está hecha de acero, por lo que puedo arrancarla de la cabeza y usarla como arma”, agregó.



Shawn Crahan en Slipknot. (Foto: AFP) Shawn Crahan en Slipknot. (Foto: AFP)

CHRIS FEHN

La máscara que usaba Chris Fehn, tenía una gran nariz de 16 centímetros, como la de Pinocho. También se parecía a la que usaban los médicos de la Peste negra. Su salida puso fin a su clásica máscara, pues no se volverá a usar en la banda.



“La máscara representa mi personalidad cómica. La elegí por el factor de ‘bondage’. Pero cuando te la pones, te lleva a otro lugar, es muy apretada, caliente y lastima, que va con la agresividad del grupo”, dijo alguna vez.



Chris Fehn en Slipknot. (Foto: AFP) Chris Fehn en Slipknot. (Foto: AFP)

PAUL GREY

Fallecido en 2010. El bajista y compositor Paul Gray inicialmente simplemente envolvía su cabeza con cinta, antes de elegir una máscara de cerdo de Halloween. La cara de cerdo fue reemplazada luego por una más humana, estilo Hannibal Lecter, con clavos como rejilla en la boca y un agujero de bala en la cabeza.



Gray tuvo dos máscaras en sus últimos años en la banda, ambas muy similares a la de Hannibal Lecter.

Paul Grey en Slipknot. (Foto: AFP) Paul Grey en Slipknot. (Foto: AFP)

JOEY JORDISON

Una noche de Halloween, cuando era un niño, su madre llegó a casa con una máscara Kabuki japonesa completamente en blanco y aterradora. Su mirada sin emociones se quedó con él y la adoptó para la banda.



En los primeros años como miembro de Slipknot, su máscara no varió mucho, pero se actualizó con varios diseños diferentes y cortes de garras. En 2008, sin embargo, el cambio fue radical, antes de irse de la banda mostró una máscara que impactó a todos: Puntos faciales y corona de espinas representando a un cristo demoníaco. Lo consideraba "más espeluznantes que nunca".



Joey Jordison en Slipknot. (Foto: AFP) Joey Jordison en Slipknot. (Foto: AFP)

ALESSANDRO VENTURELLA

Es el reemplazo de Gray en el bajo y el reemplazo de Jordison en la batería. Inicialmente iba a tener la misma máscara, pero pensaron que faltaría el respeto a los anteriores miembros de la banda.



Al final, a Venturella se le dio una máscara de ogro similar a un mosaico. Cabe señalar que Ventura aún no forma parte de la banda, sino hace colaboraciones.

Alessandro Venturella, nuevo integrante de Slipknot. (Foto: AFP) Alessandro Venturella, nuevo integrante de Slipknot. (Foto: AFP)

JAY WEINBERG

El nuevo baterista, que al igual que Venturella colabora en la banda y no es considerado miembro oficial, recibió una máscara con mucha textura, con un pentagrama en la frente y una cremallera en la boca.