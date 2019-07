¿Cuáles son los errores más comunes que no te dejan cuidar la piel de todo tu cuerpo en invierno? La disminución de temperatura no es la mejor aliada de nuestra piel, pues se torna seca y sensible. La limpieza e hidratación son imprescindibles en cualquier temporada del año, más aún en invierno

Es en invierno cuando nuestra piel sufre más agresiones debido a las bajas temperaturas, viento frío y humedad. (Foto: Pixabay)

