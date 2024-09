Si te gustan las flores, pero no tienes tiempo suficiente para cortar tallos y brindarle los cuidados necesarios, los elementos artificiales son la mejor opción. Debido a que tienden a acumularse de polvo en pocos días, hay que realizar una simple limpieza para que su belleza no quede opacada. En el caso que quieras darle un toque natural a tus flores y plantas artificiales, una decoradora compartió una lista con recomendaciones que te serán de gran ayuda. A propósito de esta nota utilitaria, te has preguntado ¿Por qué debes regar tus plantas con agua de cocción de las pastas?

Las plantas y flores artificiales nos permiten decorar los espacios del hogar, gracias a su belleza. No obstante, es necesario limpiarlas al menos una vez a la semana para que no se estropeen.

Aunque no lo creas, puedes hacer que parezcan naturales con métodos sencillos de aplicar, así que toma nota a los consejos de una conocida decoradora y diseñadora mexicana.

¿Cómo limpiar tus flores y plantas artificiales?

Luz Blanchet, decoradora y presentadora mexicana, compartió algunas recomendaciones en su canal de YouTube para limpiar flores y plantas artificiales.

Aire frío. Las flores o plantas artificiales se acumulan de polvo, por lo que es preciso limpiarlas una vez a la semana. Si tienes una pistola para pelo o secadora, te será de mucha ayuda.

Sal gruesa. En caso haya residuos de polvo, la recomendación es usar sal gruesa. ¿Cómo utilizarla? Coloca la sal gruesa y la planta artificial que quieras limpiar en una bolsa hermética con cierre. Lo que sigue después es cerrar el recipiente y agitar por unos segundos.

Remedio para una limpieza profunda. Si tus flores artificiales están muy sucias, la decoradora recomienda elaborar una solución en base a detergente líquido, agua tibia, vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Simplemente deja reposando los elementos decorativos por 30 minutos. Transcurrido el tiempo, agita las flores y enjuaga en agua limpia. Finalmente, deja reposar boca abajo y limpia los tallos con un paño seco.

Trucos para que las flores artificiales luzcan naturales

Si vas a poner las plantas o flores artificiales en floreros, asegúrate de que los tallos no se vean doblados. Corta parte del tallo con un alicante o, si lo prefieres, cubre la parte doblada del talo con corteza de árbol.

Separa las ramas de tus plantas al momento de colocarlas en tu florero. Si es posible, dóblalas para que destaque la parte superior

En caso no te gusten los tallos o las plantas de una flor en específica, sácala de su lugar e insértala en el follaje de tu preferencia

Coloca ramas y otros elementos naturales al florero para darle una mayor presencia

No uses flores llamativas; por el contrario, recurre a una flor principal y acompáñalas por otras que son de tu gusto personal

Evita que los hilos que delatan a las flores artificiales. Si los hilos son pequeños utiliza un encendedor y pásalo rápidamente por las orillas. Para los hilos largos, tan solo apóyate de unas tijeras

Usa piedritas para decorar y, a su vez, esconder los tallos de las flores y las plantas

Combina el follaje natural con flores artificiales

Si los tallos de tus flores destacan por su belleza, colócalas en agua. En caso los tallos parezcan falsos, utiliza floreros con texturas que permitan disimular esa característica

Utiliza floreros que no sean de vidrio para resaltar la belleza de tus plantas y flores artificiales

SOBRE EL AUTOR Cristhian Zamudio Bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Con experiencia en el periodismo escrito y digital en las secciones policiales, deportes, actualidad y tendencias. En la actualidad, es redactor real time del área Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.