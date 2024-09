Durante el día, muchas personas pasan varias horas sentados y esa práctica puede llegar a ser perjudicial para la salud. Si eres de las personas que no gusta de ir al gimnasio y ejercitarse, caminar al menos 30 minutos es tu mejor arma, de acuerdo con un conocido fisioterapeuta. No solo previene el sobrepeso, sino que tiene grandes beneficios. A propósito de esta nota utilitaria, te recomiendo la mezcla con la que podrás curar talones agrietados y las consecuencias de no usar hilo dental todos los días.

Si bien muchas personas utilizan cintas de correr para ejercitarse, lo mejor es caminar al aire libre, rodeado preferiblemente de la naturaleza. Javier Furman, kinesiólogo y fisioterapeuta, recomendó realizar estas caminatas de día para aprovechar la salida del sol.

“Cuando el sol nos impacta en la piel, la piel sintetiza el 95% de la vitamina D, que lo va a hacer es que la función hepática del hígado funcione a la perfección. Si el hígado funciona bien, todo funciona bien”, indicó en su canal de YouTube.

Beneficios de caminar 30 minutos al día

Según recordó Furman, las personas están diseñadas genéticamente para caminar y, lo mejor de todo, es que no tiene contraindicaciones; es decir, no nos hace mal.

“Como vamos a estar generando una liberación de serotonina, endorfinas y dopamina, vamos a estar mejor anímicamente”, explicó.

La dopamina es la hormona de la felicidad, mientras que la serotonina es la hormona que regula el apetito y el sueño. En tanto, las endorfinas son un antinflamatorio natural.

Asimismo, caminar al aire libre durante 30 minutos te permite también bajar de peso, tonificar tus músculos, mejorar el sistema cardiopulmonar, el corazón y los pulmones.

El impacto de caminar 30 minutos al día ocasiona que haya una regeneración de los tejidos, tonificación de los músculos. Además, ayuda a mejorar la artrosis y los dolores.

Lo recomendable es realizar caminatas con otra persona más, pero si lo haces solo, asegúrate de que te manejes entre 100 y 120 pulsaciones por minuto. En cualquier caso, no debes quedarte sin aire.

Las caminatas diarias también permiten reducir los antojos de dulces, reforzar el sistema inmunitario y reducir el riesgo de cáncer de mama.

¿Este contenido de salud que preparé te pareció interesante y aprendiste un poco más? Como este, hay otro tipo de utilitarios y consejos de mi autoría que serán de tu agrado y solo debes visitar Mag.elcomercio.pe con frecuencia. Te invito a conocerlos y ponerlos en práctica. Si estos te gustan o sirven, no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con nuevo contenido interesante.

5 notas que te ayudarán a mejorar tu salud