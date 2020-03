“Spenser Confidential” es una comedia y thriller americano dirigido por Peter Berg. La misma cuenta con la participación estelar de Mark Wahlberg, Winston Duke, Alan Arkin y muchos otros famosos actores que llevan a la pantalla grande esta adaptación de la novela “Wonderland” de Ace Atkins. Esta nueva apuesta de Netflix se encuentra disponible en la plataforma desde el 6 de marzo.

Para muchos, esta nueva película de acción llegó como algo fresco ante la gran oleada de series para adolescentes que el sitio web de streaming ha estrenado en los últimos meses. Considerando que hace poco también se estrenó “6 Underdogs” con Ryan Reynolds a la cabeza, es posible que esta tendencia continúe más adelante con otras producciones de acción.

“Spenser Confidential” cuenta la historia de Spenser, ex oficial de policía de Boston, que es liberado de una sentencia de prisión de cinco años por intervenir en una disputa doméstica y agredir a su capitán John Boylan. El día de la liberación de Spenser, Boylan y otro oficial son asesinados. Spenser se une a su nuevo compañero de cuarto, Hawk, para investigar y eliminar a los culpables pero, como era de esperarse, esto no será nada fácil. Spenser examina la evidencia en un intento de reconstruir la serie de eventos que involucran a los asesinos, narcotraficantes y policías corruptos.

La cinta ha recibido numerosas críticas positivas en sus primeros días de estreno y ya las personas han comenzado a preguntarse por su secuela. ¿Habrá segunda parte de “Spenser Confidential”? ¿Qué significa su final? A continuación responderemos estas preguntas, pero cuidado. Habrán spoilers más adelante.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SPENSER CONFIDENTIAL”?

“Spenser Confidential” termina con un clásico gancho que podría dar pie a una secuela, ya que la IP de Wahlberg, luego de haber descifrado con éxito una conspiración, descubre un próximo misterio que resolver. Al ver una televisión en un restaurante de mariscos junto a Hawk, su amigo Henry y su novia Cissy, Spenser ve un informe de noticias sobre el arresto de un jefe de bomberos de Boston.

Él lo reconoce como uno de sus compañeros en la escuela secundaria, y lo relacionan rápidamente con un mortal incendio en una iglesia. Esto rápidamente comienza a tomar sentido en la cabeza de Spenser y las piezas comienzan a encajar rápidamente. Aquí la película acaba como a la espera de su secuela para ver qué pasaría con el compañero de la escuela del detective.

¿Realmente habría una secuela? En primer lugar, Mark Wahlberg no es un gran actor de secuelas. En su carrera de actuación de más de 25 años, el actor ha realizado solo tres segundas partes: “Ted 2”, “Transformers: The Last Knight” y “Daddy’s Home 2”. Ya en el pasado ha confirmado que le gusta siempre hacer algo diferente a lo último en lo que actuó, por lo que en una primera instancia se ve complicado que haya una secuela de esta película.

Por otro lado, a pesar del poder cada vez mayor de Netflix en Hollywood, la compañía no tiene un amplio pozo profundo de propiedades intelectuales como para seguir aprovechando una franquicia como los grandes estudios. La compañía con “Spenser Confidential” vio una potencial franquicia de películas y es muy poco probable que la deje ir tan fácilmente.

“Leí un montón de libros de Spenser y pensé que tenía la gran posibilidad de una serie o una franquicia de películas”, comentó el productor Neal Moritz, quien desarrolló el proyecto a través de su productora Original Film y lo llevó a Netflix. “Cuando Netflix estaba interesado en hacerlo, pensé que podría ser un gran hogar para él, y espero que fuera algo en lo que pudiéramos hacer más de lo mismo”.

¿HABRÁ UNA SEGUNDA PARTE DE “SPENSER CONFIDENTIAL”?

De momento no se ha confirmado ninguna producción nueva de “Spenser Confidential”, pero Wahlberg, Moritz, el director Peter Berg y Duke han confesado que estarían muy felices de hacer una segunda parte. “Doy bienvenida a la oportunidad,” comentó Duke en una entrevista. “Lo bueno de este grupo de personajes es que no rehúyen de un desafío y eso siempre los conducirá a más aventuras”.

Por su parte, Moritz confesó que ya habrían conversado de esto antes. “Hemos tenido muchas discusiones sobre donde pueden ir futuras entregas. A todos nos encantaría hacerlo porque amamos a los personajes y las relaciones. Mi género favorito como aficionado al cine son las películas de comedia de acción de amigos y policías. Me encantaría ver cómo esos personajes pueden crecer más adelante”.

De la misma manera, Wahlberg y Berg están muy entusiasmados de explorar las diferentes posibilidades de esta historia, pero de momento están a la espera para saber cuál es el recibimiento de los fans con respecto a esta película. Pero, considerando que ellos tienen otros proyectos en mente para este año, de ser aprobada una segunda parte se tendría que esperar hasta el próximo para comenzar las grabaciones.

En conclusión, ahora todo queda en manos de Netflix para que analice los números de esta nueva película y pueda tomar la decisión final de si producir una segunda parte o no. Sus integrantes están dispuestos, el equipo de producción también, pero si no genera una gran taquilla local e internacional, puede que la historia de Spenser termine en esta cinta.

