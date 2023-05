Aquí te indicamos cómo puedes ver el Superclásico entre River vs. Boca por la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. La cita es este domingo 7 de mayo desde las 17:30 (hora local) en el estadio Mâs Monumental de Buenos Aires, donde los locales defenderán la punta, mientras los Xeneizes intentarán sumar para seguir escalando en la tabla. A través de la señal de Star Plus en todas sus plataformas, puedes seguir el enfrentamiento por PC, Smart TV o tablet.

El conjunto riverplatense llega a este choque tras caer duramente frente a Fluminense por 5 a 1, en Río de Janeiro, mientras que los dirigidos por Jorge Almirón triunfaron en Chile frente a Colo Colo, por 2 a 0. ¿Qué pasará la tarde del domingo 7 de mayo entre Millonarios y Xeneizes?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs. Boca Juniors por Internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. Asimismo, el clásico argentino también podrá ser visto a través del canal internacional ESPN y en Argentina, además, por TNT Sports.

¿Cómo ver Star Plus EN VIVO, River Plate vs. Boca Juniors?

Te compartimos los links para ver River Plate vs. Boca Juniors online vía Star Plus:

PAÍSES PRECIO MENSUAL PRECIO ANUAL COMBO+ Argentina ARS $880 ARS $8.880 ARS $995 México MXN $199 MXN $1.999 MXN $249 Chile CLP $8.500 CLP $84.900 CLP $10.500 Colombia COP $31.900 COP $319.900 COP $38.900 Costa Rica USD $10.99 USD $109.99 USD $13.99 Ecuador USD $9.99 USD $99.99 USD $13.99 Bolivia USD $10.49 USD $104.99 USD $13.99 El Salvador USD $10.49 USD $104.99 USD $13.99 Guatemala USD $10.49 USD $104.99 USD $13.99 Honduras USD $10.49 USD $104.99 USD $13.99 Nicaragua USD $10.49 USD $104.99 USD $13.99 Panamá USD $10.49 USD $104.99 USD $13.99 R. Dominicana USD $10.49 USD $104.99 USD $13.99 Venezuela USD $10.49 USD $104.99 USD $13.99 Paraguay USD $11.99 USD $119.99 USD $15.99 Perú PEN 37.90 PEN 379.90 PEN 44.90 Uruguay USD $12.99 USD 129.99 USD $17.49 Brasil R $32.90 R $329.90 R $45.90

River Plate vs. Boca Juniors: día, hora, canal y lugar

Día: domingo 7 mayo de 2023

Horario: 15:30 PER, COL, ECU | 16:30 CHI, PAR, VEN, BOL, US | 17:30 ARG, URU | 22:30, ES

Canal de TV: ESPN en Latinoamérica

Streaming: STAR+

Estadio: Mâs Monumental (Buenos Aires, Argentina)

¿Posibles alineaciones del River vs. Boca del domingo 7 de mayo?