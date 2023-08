Agosto es uno de los meses más agitados en la astronomía en el año. No solo por la presencia de Mercurio retrógrado, que marca un movimiento distinto del primer planeta respecto a los otros, sino también por la Superluna Azul, un evento astronómico muy complicado de ver, pues tarda más de una década en repetirse.

Se espera que el evento marque un “crecimiento” del 14% de la visibilidad del satélite respecto a otras noches, lo cual podrá percibirse rápidamente por los ciudadanos, además de que, debido a su acercamiento y el reflejo aumentado, la luna lucirá mucho más brillante de lo habitual.

Al igual que otros eventos astronómicos, este solo será visible en algunos sectores del planeta, mientras que en otros, dependiendo de las condiciones meteorológicas o su posición en el globo, se podrá ver con mayor o menor claridad.

Las Superlunas son eventos visibles desde la tierra (Foto: Raquel Manzanares / EFE)

¿Cuándo y a qué hora ver la Superluna azul en México?

La primera fase de este evento astronómico se pudo observar el pasado 1 y 2 de agosto, pero llegará a su máximo esplendor el próximo miércoles 30 y jueves 31 de agosto, cuando la luna llegue a su etapa de luna llena.

En México, la superluna azul se podrá ver el miércoles 30 de agosto a las 7:35 p.m. (hora del centro) en su etapa más visible y luminosa.

¿Cómo ver la Superluna azul en México?

No existen recomendaciones especiales para ser testigos de este impresionante acontecimiento, pues es visible a ojo descubierto en el cielo mexicano.

Sin embargo, es importante estar atento a la hora programada, e incluso antes, para no perderse este evento, pues solo dura unos instantes y no se volverá a repetir en casi 14 años, hasta enero y marzo de 2037.

¿Qué es una Superluna?

De acuerdo con la NASA, este evento ocurre cuando la órbita de la luna está más cerca a la tierra (momento que se denomina perigeo) y el satélite suele tornarse más brillante durante periodos de luna llena.

El término “Superluna” surge en 1979 y en astronomía se usa para describir la luna llena de perigeo. Es decir, en su fase completa y más cerca a la tierra.

Cabe destacar que el perigeo, o punto más cercano, se calcula en 226 mil millas (unos 363 mil kilómetros); mientras que el apogeo, o periodo más alejado del satélite a la tierra, sostiene una distancia de 253 mil millas (405 mil kilómetros).

¿Por qué se llama Superluna Azul?

No, la luna no tendrá un tono azul, como podría suponerse, sino que encierra una explicación especial relacionada con su fecha de avistamiento. Y es que debido a la denominación del evento, muchos usuarios se preguntan por qué se llama Superluna azul si no es azul.

Tan solo una cuarta parte del total de lunas llenas registradas se consideran superlunas, un margen reducido. Sin embargo, esto se limita aún más si se tiene en cuenta que solo el 3% de estas se agrega a la categoría de “azules”.

El término “azul” se debe a que se produce en dos oportunidades en el lapso de un mes (en agosto se registró en los primeros días y se repetirá antes del final) o en tres ocasiones en una estación astronómica. Debido a las condiciones, una Superluna azul se registra entre 10 y 20 años.

Otros eventos astronómicos en México

La Superluna Azul no es el único evento astronómico que le queda al 2023, pues aún quedan eclipses solares en el calendario.

Eclipse solar anular : la sombra pasará por México por primera vez en más de 30 años y tendrá lugar el próximo 14 de octubre en Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

: la sombra pasará por México por primera vez en más de 30 años y tendrá lugar el próximo 14 de octubre en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Eclipse solar total: En las primeras semanas de 2024 se prevé un evento que oscurezca varias zonas del país durante 4 minutos y 20 segundos, siendo el tiempo más largo en todo el continente.