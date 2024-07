Diversas ciudades estadounidenses se están enfrentando a una severa ola de calor donde los dañinos rayos ultravioleta están causando más alarma que nunca. Ante este escenario, muchos aprovechan para acudir a las playas en veranoo pasean por las calles sin los debidos cuidados, mientras que otros están muy preocupados por cómo está afectando su salud. Hoy te traigo información valiosa si es que estás en Atlanta, Washington, New York City, Florida, California, entre otros, o si pronto planeas viajar. Y es que muchos piensan en la importancia del protector solar en estos días, pero también se comete un terrible error en su aplicación, además de ciertos mitos que alrededor del cuidado de la piel para evitar el riesgo de cáncer. Presta atención a esta información que puede salvar tu vida. Antes, te dejo una historia que te puede interesar: El dramático rescate de una perrita encerrada en un auto en Florida durante la ola de calor.

Según la Asociación Americana de Dermatología (AADA, por sus siglas en inglés), casi 3′500.000 casos de cáncer de piel son diagnosticados anualmente en Estados Unidos. Los expertos afirmando que los rayos ultravioleta A (UVA) de onda larga y los rayos ultravioleta B (UVB) de onda corta penetran la capa de ozono y pueden quemar, dañar y envejecer la piel incluso en días nublados.

“Numerosas investigaciones han demostrado que la radiación UV del sol es una causa importante de cánceres de piel como el melanoma. A estas alturas es indiscutible (...) La radiación UV tiene tanto UVA como UVB, y sabemos que ambas dañan el ADN de las células de la piel. Estas mutaciones se acumulan con el tiempo y luego provocan cáncer de piel, que puede extenderse rápidamente por todo el cuerpo, así como arrugas, manchas oscuras y otros signos de envejecimiento cutáneo”, explicó la Dra. Kathleen Suozzi, cirujana dermatóloga de la Facultad de Medicina de Yale a CNN.

Error al aplicar el protector solar

Si bien muchos saben que es vital salir a la calle usando protector solar y volver a aplicarlo unas horas después, hay quienes se equivocan en la cantidad que aplican y quedan igual expuestos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), explica que es muy importante fijarse en el factor de protección solar (FPS) antes de comprarlo y aquí muchos se equivocan al interpretar. Esto no indica el tiempo que se puede permanecer al sol, sino cuánto tarda la piel protegida en enrojecerse en comparación con la que no usó protección.

Los especialistas aconsejan un FPS de 30 o superior para actividades al aire libre y si se va a la playa, uno de 60 o más. Sobre la cantidad a usarse, es aproximadamente 28 gramos de crema, equivalente a la cantidad que cabe en la palma de la mano. Esto es suficiente para cubrir cara, cuello, brazos y piernas. Expertos de Hopkins Medicine enfatizan que se debe reaplicar cada dos horas o más frecuencia si se está sudando o nadando.

SALUD | Los daños en la piel pueden tardar años, si no décadas, en desarrollarse, según los expertos. Por eso es vital usar protector solar. (Foto: Mikhail Nilov / Pexels)

Aplicar protector solar en interiores

Un gran mito es que mientras una persona no está expuesta al sol directamente, no se está afectando su piel. Ante esto, diversos dermatólogos recomiendan aplicarlo en interiores, especialmente cerca de ventanas o mientras se usa dispositivos digitales, ya que los rayos UVA pueden penetrar el vidrio.

“El protector solar es para cualquier área en la que se está expuesto a los rayos solares, especialmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. El daño solar es muy alto en esta época del año en California (…) Los rayos ultravioleta pueden causar daño a la piel independientemente de si tiene quemadura o no. Lo químicos que están dentro de los protectores solares tampoco causan cáncer y si se tiene la piel oscura esto no protege a la persona contra el daño solar que causa cáncer a la piel, el sol actúa sobre esta de la misma forma que la clara, solo que no hay quemaduras”, detalló hace unos días el doctor Benjamín Paz de City of Hope en entrevista con Univisión Los Ángeles.

¿Cómo cuidar la piel ante la ola de calor?

Usar sombrero, lentes y ropa protectora, además de protector solar y permanecer a la sombra entre las 10:00 y las 16:00 horas ayudará a proteger la piel del daño solar, dicen los expertos.

