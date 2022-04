SNK Corporation y Bitmap Books presentan THE KING OF FIGHTERS: The Ultimate History, un libro basado en una de las series de juegos de lucha más importantes de todos los tiempos, y hoy en día se lo considera uno de los mejores juegos de lucha. Pero a pesar de su amplio legado, la historia de esta veterana y muy querida franquicia nunca se ha contado de manera detallada, hasta ahora. La obra será lanzada este año y la pre-venta comenzará a partir del 9 de mayo.

Este es el primer libro de este tipo con licencia oficial y totalmente respaldado por SNK, en él la historia de la franquicia KOF se revela en su totalidad. THE KING OF FIGHTERS: The Ultimate History contentrá ilustraciones y arte del juego, así como a los miembros clave del equipo de desarrollo original. Esta historia oficial ofrece un completo recorrido visual y escrito por el universo de KOF: celebra a personajes icónicos como Kyo Kusanagi e Iori Yagami, así como a los actores de voz que les dieron vida. Descubre detalles nunca antes revelados sobre los misteriosos orígenes de KOF y profundiza en el suntuoso pixel art y las ricas narrativas de la historia por las que la serie es conocida. Con su riqueza de imágenes e información, esta es la historia definitiva de KOF.

Esto es lo que contiene la Edición ALL-STAR de THE KING OF FIGHTERS: The Ultimate History. | Crédito: SNK / Bitmap Books

La EDICIÓN ALL-STAR de THE KING OF FIGHTERS: The Ultimate History incluye no solo el libro, sino también un estuche de cartón grueso para guardarlo, cinco artes impresas y una postal con ilustraciones exclusivas de Eisuke Ogura. El estuche incluye una serie de paneles táctiles que cuando se presionan, reproducen efectos de sonido del juego para cada luchador. Esto hace que el libro sea un objeto de colección perfecto.

THE KING OF FIGHTERS: The Ultimate History estará disponible este año por 45,49 USD (910 MXN). La EDICIÓN ALL-STAR estará disponible por 71,49 USD (1430 MXN). Puedes encontrar más información en www.kof-book.com.