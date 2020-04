“Los Simpsons” o “The Simpsons” en su idioma original, es una de las series animadas cómicas más famosas de todos los tiempos. Su principal atractivo se basa en satirizar al extremo la clase media trabajadora de una sociedad, enfocándose directamente en la familia Simpson conformada por cinco graciosos personajes: Homero, Marge, Bart, Lisa y la pequeña Maggie. Con el pasar de los años ellos se han metido en diversos problemas tocando temas cada vez más polémicos.

Pero ellos no son los únicos personajes interesantes ni mucho menos. Toda Springfield, la ciudad en donde viven, está llena de curiosas personas que también forman parte de esta sociedad satirizada creada por Matt Groening. Entre ellos, dos han destacado por formar parte de una de las teorías más antiguas de la serie.

Se trata de Lenford “Lenny” Leonard y Carlton “Carl” Carlson, dos de los mejores amigos de Homero que también trabajan con él en la Planta Nuclear de Springfield. Ellos son vistos en la serie raramente separados y desde su aparición en la pantalla chica muchos han creído que en realidad ellos son más que simples amigos, sino que guardan una relación más cercana de lo que muchos se imaginan.

¿Será esto verdad o no es más que un simple “ship” de Internet? ScreenRant recopiló algunos datos claves que apuntarían a resolver esta pregunta de una vez y para siempre.

¿CARL Y LENNY TIENEN UNA RELACIÓN SECRETA?

The Simpsons: las pistas que sugieren que Carl y Lenny son más que amigos (Foto: Fox / Disney)

Por un lado, Lenny hizo su primera aparición en el episodio “Life on the Fast Lane” de la temporada 1 como Supervisor Técnico en la Central Nuclear de Springfield. A pesar de tener una maestría en física nuclear, casi siempre lo retratan como un hombre simple y a menudo ingenuo. Por otro Carl hizo su debut en el siguiente episodio “Homer’s Night Out” y es el Supervisor de Operaciones de Seguridad en la Central Eléctrica. Al igual que Lenny, tiene una maestría en física nuclear y se ha dado a entender que era un héroe de guerra.

Lenny y Carl son inseparables, y la serie ha insinuado una relación romántica real entre ellos varias veces. De hecho, se ha convertido en un chiste recurrente en “The Simpsons”, y los escritores a menudo juegan con el con doble sentido o mediante bromas visuales. Lenny es quien generalmente muestra sus sentimientos hacia Carl, y este último intenta minimizarlo.

Algunos espectadores recuerdan cuando Lenny talló la cara de Carl en una montaña y la llamó Mount Carlmore, y vio su rostro en las estrellas cuando los residentes de Springfield las miraban para ver en lo profundo de sus corazones y almas. Por su parte, Carl vio su propio rostro en las estrellas. Lenny también publicó un periódico llamado “The Lenny-Saver” con el título “La verdad sobre Carl: es genial”, del cual estaba muy orgulloso, y también puede verse una fotografía enmarcada de Carl en su casa.

Lenny y Carl tomados de la mano en uno de los episodios de "The Simpsons" (Foto: FOX)

Otras ocasiones que han apuntado a una relación romántica entre Lenny y Carl han sido cuando las esculturas de palitos de paleta de Marge fueron destruidas y Lenny y Carl cayeron juntos. Lenny dijo que no sabía “dónde termina Carl y comienzo yo” y Carl respondió rápidamente “son declaraciones como esa las que hacen que la gente piense que somos homosexuales”.

Una vez en el Springfield Baseball Stadium, mientras miraba la Kiss Cam, Lenny le recordó a Carl cuando solían hacer eso (y luego de una breve pausa) con sus respectivas novias. Aunque se han mostrado tomados de la mano, también ha habido referencias que apuntan a que no son pareja, como que ambos tienen amantes. La relación de Lenny y Carl en “The Simpsons” en realidad está abierta a interpretación del público para que sean lo que quiera que sean, pero por la parte oficial esto nunca será confirmado ni descartado.

VIDEO RECOMENDADO

"The Simpsons": el terrible error en la intro de "Los Simpson" que nadie descubrió durante 20 años