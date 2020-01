“Los Simpsons” es una de esas series que no necesitan presentación. Dentro de poco se estrenará el episodio 11 de la temporada 31 con uno de los eventos más impresionantes que ha sucedido en toda su historia: Marge se casará con un odiado personaje y Homero no puede estar más de acuerdo. ¿Por qué ha pasado esto y cómo cambiará la serie en el futuro?

El próximo capítulo de “Los Simpsons” se estrena el 5 de enero del 2020 bajo el nombre “Hail to the Teeth” en FOX TV. Si bien no hay mucha información con respecto a lo que sucederá en el capítulo parece ser que Artie Ztiff logrará lo que siempre ha querido y se casará con Marge, o al menos eso es lo que nos hizo pensar sus primeros avances.

Artie Stiff tiene una enorme obsesión con Marge que en su oficina tiene obras de arte basadas en su imagen (Foto: FOX)

Artie Ziff ha sido un odiado hombre de la familia Simpson porque en el pasado Marge y él fueron elegidos reyes del baile cuando eran jóvenes. Desde siempre, este personaje ha estado obsesionado con su amor platónico y en los episodios que ha aparecido ha intentado de cualquier manera lograr conseguir la atención de Marge, fracasando siempre.

Pues este personaje volverá de la mano de su voz original interpretado por Jon Lovitz para ver su sueño hecho realidad. Si bien el episodio cuenta que no se casará con la Marge original y pareja de Homero Simpson, si lo hará con un clon de esta que aún no se sabe exactamente como es que apareció allí.

Gracias a un pequeño extracto de TVLine, se puede observar como a Homero le piden que escolte a la futura esposa de Artie por el pasillo hasta el altar. Si bien Marge pone sus ojos en blancos desaprobando lo que hace su esposo, Homero decide divertirse y actuar como un padre emocionado al ver que su hija se va a casar.

¿Acaso esto significa que Artie dejará la serie para siempre? Si ha terminado por obtener lo que siempre ha querido, puede que de esta manera los productores se despidan del personaje para ya mas nunca verlo en la pantalla chica. Sin embargo, esto puede dar pie a otro episodio futuro en donde Artie piense que el clon de Marge no es suficiente y que necesita conquistar a la original para ser feliz.

Técnicamente hablando, no es la primera vez que Artie consigue una manera de casarse con la mujer de sus sueños. En la temporada 24 durante el episodio “Treehouse of Horror XXIII”, Bart realiza un viaje en el tiempo y evita que sus padres se casen. Cuando regresa al presente, descubre una terrible verdad: Artie se casó con Marge y ahora él se llama Bartie.

Por supuesto, este episodio es considerado un especial de televisión y, como muchos otros de Halloween y Navidad, no forman parte de la historia oficial del programa. Aún queda ver cuál será el desenlace del capítulo para saber finalmente qué harán Homero y Marge ahora que su más grande admirador la dejara en paz de una vez por todas.