Gabriel Fernández era un niño latino de apenas 8 años que sufrió un terrible destino cuando su madre y su padrastro lo torturaron hasta la muerte. Esta tragedia llega a Netflix a modo de documental bajo el nombre de “The Trials of Gabriel Fernández” (“Los juicios de Gabriel Fernández” o “Justicia para el pequeño Gabriel” en América Latina), una nueva serie que aborda el crimen del menor en un caso que en 2013 conmocionó a la ciudad de Los Angeles. La docuserie también explora los fallos y errores del sistema de protección a menores en Estados Unidos y como no fue de ayuda para el pequeño Gabriel.

Sin embargo, este no es el único caso que se ha convertido en una docu-serie exitosa en la pantalla chica. Por ejemplo, “The Jinx” de HBO y “Making a Murderer” también de Netflix se han posicionado como fuertes elementos dentro de sus plataformas de streaming acumulando una audiencia enorme dentro de su variado catálogo.

Estos documentales de crímenes se han ido incrementando con el tiempo y parece que en el 2020 se ha hecho más intenso. Títulos que se basan en los crímenes de Ted Bundy, la desaparición de Madeline McCann o el ya mencionado caso del niño Gabriel Fernández que fue torturado hasta la muerte es una prueba de ello.

¿Qué otros documentales basados en crímenes existen en la plataforma? En este artículo haremos una pequeña lista de algunos títulos que puedes ver en Netflix. Sin bien estos documentales se han convertido en ficción para generar audiencia, no hay que olvidar que se basaron en hecho reales o que directamente cuentan algo real que les pasó a sus protagonistas.

DOCUMENTALES TRUE-CRIME EN NETFLIX

ABDUCTED IN PLAIN SIGHT

Skye Borgman creó este documental en el 2017 que cuenta una historia que a primera vista parece descabellada, que casi nadie conocía hasta que se hizo una película al respecto. Él narra con mucho detalle los secuestros de Jan Broberg, una niña de Idaho que fue tomada por un vecino y amigo de la familia llamado Robert Berchtold, casi con el permiso de su familia.

Berchtold era un monstruo que se abrió paso en la familia Broberg y prácticamente les lavó el cerebro. La familia aún siente culpa por no haber evitado los crímenes y su honestidad en el documental es increíble. Algunas de sus recreaciones han sido controvertidas, pero lo que es inolvidable en definitiva es el retrato de una familia que todavía lucha contra una confianza rota que cambió sus vidas para siempre.

AMANDA KNOX

En 2007, Meredith Kercher fue brutalmente asesinada en su departamento en Italia. La carrera de la policía fue rápida e implacable, lo que llevó al arresto de una estadounidense llamada Amanda Knox, la compañera de cuarto de Kercher. Ha habido varios especiales de televisión sobre el caso Knox porque tiene un poco de todo: una niña estadounidense atrapada en una pesadilla extranjera, un comportamiento policial cuestionable y una condena injustificada.

La evidencia que respalda la teoría de que alguien que no sea Knox cometió el crimen es abrumadora, pero pasó cuatro años en una prisión italiana. Este documento incluye entrevistas con la propia Knox, su ex novio e incluso el fiscal que la encerró. Sus espectadores han calificado el documental como inteligente y detallado sobre el complicado caso de Amanda Knox.

COLD CASE FILES

Posiblemente uno de los primeros pioneros de televisión true-crime, la serie se publicó en A&E desde 1999 y detalla los casos resueltos años después de que casi todos los involucrados pensaran que la justicia no se cumpliría. Aunque hoy en día, Netflix solo tiene el reinicio de diez episodios de la serie a partir de 2017.

Organizado por Danny Glover, que tiene algunas escenas cuestionables en su recreación, la serie se basa en casos reales que se mantienen como fascinantes estudios de perspectiva. La serie es un claro recordatorio de que los casos a menudo se vuelven candentes años después de que se cometió el crimen por primera vez, demostrando que a veces solo se necesita una nueva perspectiva de la evidencia para hallar al responsable.

THE CONFESSION KILLER

Casi todas las series true-crime tratan de resolver crímenes. Este resuelve docenas de ellos. La historia de Henry Lee Lucas es una de las más deprimentes en la historia de la resolución de crímenes porque no solo ofreció falsa justicia a cientos de personas, sino que probablemente permitió que los delincuentes continuaran asesinando personas porque se salieron con la suya.

Un resumen rápido es que Henry Lee Lucas, la inspiración para “Henry: Retrato de un asesino en serie”, confesó falsamente docenas de crímenes. En un momento, había sido atado a los asesinatos de más de 600 personas, muchas de ellas con su amigo Otis Toole. Los casos se cerraron rápidamente en todo el país por oficiales excesivamente entusiastas, ansiosos por acusar a Lucas. Nadie se molestó en preguntarse si estaba mintiendo.

THE DEVIL NEXT DOOR

Un hombre de Ohio llamado John Demjanjuk fue acusado de ser ‘Iván el Terrible’, uno de los guardias más viciosos y horribles en Treblinka durante el Holocausto. Después de años de negaciones, Demjanjuk fue extraditado a Israel, donde fue juzgado. El caso sigue siendo controversial hasta el día de hoy, y solo recientemente aparecieron fotos de Sobibor que supuestamente mostraban a Demjanjuk. Este documental detallado ofrece ambos lados de la historia.

Hay una gran cantidad de evidencia que sugiere que Demjanjuk era un guardia de las SS, pero probablemente no ‘Iván el Terrible’. El material de archivo aquí es fascinante, especialmente el testimonio de los sobrevivientes del Holocausto mirando a su posible mayor enemigo cara a cara.

CONVERSATIONS WITH A KILLER: THE TED BUNDY TAPES

Hay muchos documentos de crímenes verdaderos basados en investigadores que tratan de entrar en la mente de un maníaco. La mayoría de ellos no hacen justicia al caso real, pero este documental de Joe Berlinger es una excepción. Netflix lanzó esto justo antes de la otra película de Berlinger sobre Bundy, el vehículo de Zac Efron, “Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile”. Una miniserie de cuatro partes sacada de horas de entrevistas con el propio Bundy.

La serie recibió algunas críticas por darle más visibilidad a un monstruo como Bundy nuevamente, pero ofrece la visión más completa de este caso, las fallas del sistema legal para retenerlo y cómo Bundy miró sus propios crímenes en 1980 cuando él estaba en el corredor de la muerte. Lo que es algo fascinante es como la audiencia realmente no puede entender a Bundy, demostrando que en algunos casos es imposible entrar en la mente de un asesino en serie.

DON’T F**K WITH CATS: HUNTING AN INTERNET KILLER

Uno de los productos de Netflix más recientes que se estrenó el diciembre pasado sin mucha fanfarria y convirtiéndose en un fenómeno para los fanáticos del true-crime. Una de las razones es que detalla cómo los detectives de Internet impactaron el caso en cuestión: la historia de Luka Magnotta, quien publicó un video de sí mismo asesinando gráficamente a dos gatitos.

Internet se volvió loco tratando de rastrearlo y posiblemente lo empujó a cometer más crímenes, incluido el asesinato de un estudiante llamado Jun Lin. Podría decirse que la serie no explora lo suficiente cómo la presión de Internet afectó las decisiones de Magnotta de cometer más delitos para llamar la atención, pero ofrece una ventana sobre cómo la web puede convertir a los ciudadanos comunes en detectives.

DREAM/KILLER

Esta película de Andrew Jenks se estrenó en el Tribeca Film Festival en 2015 y se le atribuye haber ayudado a corregir una gran injusticia. La historia gira en torno a Kent Heitholt, que fue encontrado brutalmente asesinado en el estacionamiento del Columbia Daily Tribune en Missouri. Durante dos años, nadie tuvo idea de quién cometió el crimen, hasta que un joven llamado Charles Erickson afirmó que de repente recordó haber asesinado a Heitholt, algo que se le ocurrió en un sueño.

Pero eso no fue todo. Él le dijo a las autoridades que lo hizo con Ryan Ferguson. Casi no había evidencia, y Ferguson pasó una década tras las rejas porque alguien que conocía tenía un sueño. Es una historia aterradora de injusticia demente que despega las capas de cuán equivocado estuvo este caso bajo la supervisión del fiscal Kevin Crane.

