“The Trials of Gabriel Fernández” ha causado mucha indignación entre los usuarios de Netflix, quienes no logran entender cómo es posible que una madre pueda maltratar a su hijo y que le haya permitido a su novio hacer lo mismo hasta el punto de provocarle la muerte.

Esta nueva serie documental aborda el crimen del pequeño Gabriel Fernández de ocho años y se explica a detalle todo lo que sucedió en el juicio en contra de su madre, Pearl Fernández, del padrastro Isauro Aguirre y de cuatro empleados del Departamento de Servicios Infantiles y Familiares (DCFS): Stefanie Rodríguez, Patricia Clement, Kevin Bom y Gregory Merritt.

Pero si bien muchos pensaron que luego de la condena todo acabaría, la verdad es que el juicio solo significó un nuevo comienzo para ciertas personas. El pequeño Gabriel Fernández no tenía uno, sino dos hermanos mayores que se llamaban Ezequiel y Virginia, que vivieron todo un calvario antes de la fatídica noche, durante el juicio y hoy en día muchos se preguntan que sucedió exactamente con ellos después de todo el proceso.

Gabriel Fernández (Foto: Netflix)

Ambos niños tuvieron que declarar durante el juicio a puerta cerrada, ya que en ese entonces eran menores de edad. Su versión como testigos fue una de las claves para cerrar el caso en contra de Pearl Fernández y Isauro Aguirre, ya que contaron todo lo que vivió su fallecido hermano a manos de sus desalmados padres.

Ellos fueron los que revelaron que a Gabriel le obligaban a comer excrementos del gato en caso no limpiara bien la bandeja, o que incluso era atado, amordazado y azotado por su madre y Aguirre cuando les apetecían. Sin embargo, las declaraciones revelaron que no solamente Gabriel era el que estaba en peligro sino también sus hermanos.

Un gran jurado acusó a Pearl Fernández e Isauro Aguirre por cargos de asesinato y una circunstancia especial de tortura. Sin embargo, solo Aguirre terminó enfrentando la pena de muerte (Foto: YouTube)

Ambos dijeron que su mamá Pearl Fernández los obligó a mentir a los trabajadores sociales cuando se acercaron a investigar. El pequeño Ezequiel confesó que había hecho caso a su madre por el miedo de que le haga lo mismo que su hermano, y fue por ese motivo que ambos vivían con un miedo constante hasta que pasó lo peor.

Por si todo esto fuera poco, los hermanos comentaron que la madre y su novio a menudo encerraban a Gabriel en un mueble sin dejarlo ir al baño ni darle comida. En especial mencionaban que su padrastro lo golpeaba con mucha fuerza llamándolo “gay”.

¿QUÉ PASÓ CON LOS HERMANOS DE GABRIEL FERNÁNDEZ?

Considerando todo lo que tuvieron que pasar, fue una fortuna para los hermanos que fueran separados de su madre para siempre, evitando así que esta continúe con los abusos luego de haber asesinado al pequeño Gabriel Fernández.

Debido a ello, los medios de comunicación y la policía estatal dictaminaron que se respetaría la privacidad de ambos hermanos, por lo que toda su información se mantiene en estricto anonimato. No se sabe cómo es su vida, su situación actual o si alguna vez tuvieron que volver para contar un poco más del caso a la corte.

De acuerdo a “The Trials of Gabriel Fernández”, se tiene constancia de que ambos encontraron un lugar seguro dentro de un hogar estable y familiar. Gracias a ellos, hoy Pearl Fernández cumple una cadena perpetua en la cárcel sin opción de libertad condicional, mientras que su pareja fue sentenciado a muerte en el 2018. Desde entonces espera su turno para la ejecución en la prisión estatal de San Quintín.

GABRIEL FERNÁNDEZ LE CONTÓ TODO A SU MAESTRA

La serie de Netflix cuenta cómo es que el Departamento de Servicios Infantiles y Familiares ignoraron las veces que se les advirtió que el pequeño estaba siendo maltratado y prueba de ello es la denuncia que hizo la maestra del pequeño Gabiel Fernández.

En el documento, la maestra de Gabriel, Jennifer García, recuerda el momento en que le contó el abuso violento que estaba sufriendo.

La profesora contó que a los pocos días de haber ingresado a clases, el pequeño le hizo una pregunta: “¿Es normal que las madres golpeen a sus hijos?”. Pero eso fue solo el principio. Pronto Gabriel tenía una inquietud más preocupante. Le preguntó si era normal ser golpeado con una hebilla de cinturón. “¿Es normal que sangres?”.

Sin embargo, a pesar de que la línea directa de abuso infantil del condado de Los Ángeles fue alertada sobre el caso, no se hizo nada, demostrando la ineficiencia de los servicios públicos en la ciudad estadounidense.

“The Trials of Gabriel Fernandez” examina las deficiencias del Departamento de Servicios para Niños y Familias. En marzo de 2016, cuatro trabajadores sociales que manejaron el caso del pequeño Gabriel y no pudieron evitar su muerte, fueron acusados ​​de abuso infantil y falsificación de registros públicos.

Los cargos fueron desestimados en enero de 2020, pero la serie de Knappenberger todavía trata de ilustrar cómo el sistema le falló a Gabriel Fernández. “El Departamento de Servicios para Niños y Familias es muy reservado”, anotó el director.

“No sabemos mucho sobre ellos. No son muy transparentes y quiero que la gente entienda el alcance de esta agencia. Algunas personas son geniales. Tenemos trabajadores sociales que son increíbles... Pero la forma en que el sistema está estructurado en este momento es problemático”, añadió Brian Knappenberger.

