Seguramente, has ido a alguna casa o local donde hay un adorno de elefante en la puerta o sala de estar, pero muy probablemente no le has tomado mucha importancia al tema por alguna razón. En las siguientes líneas te decimos cuál es su significado y por qué deberías empezar a considerar tener uno en tu hogar.

Cada familia decora su hogar a su gusto, algunos optan por cuadros abstractos, otros con plantas y también aquellos con adornos de animales. En este último punto hablaremos del elefante, animal que, en la cultura asiática, simboliza infinidades de cosas y casi todas para bien.

¿Qué significa?

En el Feng-Shui, el arte ancestral basado en la cosmogonía china, enfocado en la armonización de los espacios para atraer la energía positiva, el elefante es considerado muy importante porque, entre algunas cosas, protege, representa la unión familiar y prosperidad.

¿Cómo debe ser colocado?

De acuerdo al portal La Vanguardia, colocar la estatua hacia arriba o abajo tiene diversas interpretaciones. El primero mencionado significa buena suerte y la benevolencia, mientras que el segundo promueve la fortuna y sabiduría.

Entonces, ¿por qué en algunas casas están colocados en diferentes posiciones? Según el Feng-Shui, esto puede activar determinadas cuestiones, sobre todo para alejar la mala energía y, por ende, todo sea armonioso en el hogar.

Lo recomendable es que el elefante esté mirando hacia dentro (del hogar), a fin de atraer la buena energía y suerte.

¿Cuántos elefantes se deben colocar?

Según precisa la página web Debate de México, lo ideal es tener uno o dos elefantes en la puerta principal de la casa para reforzar la protección y unión familiar. Es por ello que vemos este animal sagrado en muchos hogares y locales.

