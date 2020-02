“To All the Boys 3”: ¿cuándo será estrenada en Netflix la serie “A todos los chicos de los que me enamoré 3”?

Los fanáticos de “To All the Boys” seguro que se sienten ansiosos por saber cuándo se estrenará la trilogía de la comedia romántica adolescente estadounidense. Y no es para menos, luego de que la propia protagonista Lana Condor diera a conocer en el programa “The Tonight Show With Jimmy Fallon” que la tercera cinta estaba en proceso de posproducción, todos se preguntan la fecha exacta para verla.

Con todo lo dicho por la actriz vietnamita estadounidense, al parecer los seguidores no tendrán que esperar demasiado para conocer el estreno del filme que ahora se titulará “To All the Boys: Always & Forever, Lara Jean”.

Como se sabe, la secuela de “A todos los chicos de los que me enamoré” (“To All the Boys I’ve Loved Before” en inglés) fue estrenada el miércoles 12 de febrero, fecha en la que se conocía públicamente que habría una película más.

Los actores principales de To All the Boys son Lana Condor (Lara Jean) y Noah Centineo (Peter) (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EN NETFLIX?

Según un informe publicado por Variety, “To All the Boys: Always & Forever, Lara Jean” se lanzará en Netlix a finales de este año, aunque no precisa el mes y fecha exactos; por lo que se tendrá que esperar que la plataforma de streaming lo anuncie oficialmente.

Aunque nada está confirmado, para la mayoría de los fanáticos, la tercera película se lanzará este otoño (entre setiembre y noviembre).

¿Por qué piensan durante esos meses? Porque en “Always and Forever, Lara Jean”, la historia se inicia en otoño del último año de Lara Jean y Peter, por lo que tendría sentido el comienzo en esa estación.

A todos los chicos: PD: Todavía te amo fue lanzada el 12 de febrero de 2020 exclusivamente en Netflix, con una tercera película titulada To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean en posproducción (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN “TO ALL THE BOYS: ALWAYS AND FOREVER, LARA JEAN?”

La tercera entrega de “To All The Boys: Always And Forever, Lara Jean” se basará en libro de la trilogía de Jenny Han, la cual debería tomarse tras los eventos de la segunda película “To All the Boys: P.S. I Still Love You” ("A todos los chicos: PD. Todavía te quiero”, en español), que fue lanzada el 12 de febrero.

La parte 3 del filme se situará en el último año de Lara Jean, pero algo no saldrá bien y generará estrés en la pareja luego de que se gradúen de la escuela secundaria.

Mientras Peter tiene clara su decisión gracias a una beca deportiva, Lara Jean no sabe qué hacer cuando no la admiten en la universidad de sus sueños. Entonces, los enamorados tendrán que lidiar con el posible ‘final’ de su romance, si es que no son capaces de mantener una relación a distancia.

A todo ello se suman los problemas familiares: la complicada relación de Peter con su padre y el noviazgo del padre de Lara Jean con una amiga de la familia.

“La segunda película trata sobre cómo tu pasado influye en tu presente, y la tercera trata sobre cómo tu futuro influye en tu presente. Cuando estás en el último año de la escuela secundaria, te esperan todas estas oportunidades fantásticas: la universidad y vivir solo. Eso tiene un profundo impacto en la capacidad de Lara Jean de verse a sí misma continuando sus relaciones”, señaló el director Fimognari sobre el último capítulo de la trilogía en Entertainment Weekly.

“Esa es la belleza de lo que escribió Jenny, es que desde la primera página del primer libro hasta la última página del último libro, puedes experimentar esta historia completa de la mayoría de edad con este personaje. De esa manera, es el final, pero también es su comienzo”, añadió.

A TODOS LOS CHICOS: P. D. Todavía te quiero

¿QUÉ PASÓ EN LA ÚLTIMA ESCENA DEL FILME 2?

En la última escena de “A todos los chicos: PD. Todavía te quiero”, Lara Jean explica que “para tenerlo todo hay que arriesgarlo todo. Si volviera a empezar no cambiaría nada porque todo lo que ha pasado nos ha traído hasta aquí. Esta es nuestra historia y solo es el inicio”.

Tras ello, se daría paso a la tercera película “To All the Boys: Always & Forever, Lara Jean”.

ACTORES Y PERSONAJES DE “TO ALL THE BOYS 3”

La plataforma de streaming no ha confirmado qué actores formarán parte de la tercera y última entrega de “A todos los chicos de los que me enamoré”, pero es seguro que los protagonistas estarán de vuelta.

Lana Condor - Lara Jean

Noah Centineo - Peter

Anna Cathcart - Kitty

John Corbett - Dr. Covey

Janel Parrish - Margot

Sarayu Blue - Trina

Madeleine Arthur - Christine

