¿Qué es el Molnupiravir? La píldora para el tratamiento contra el COVID-19 que ha recibido el permiso de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) para poder ser comercializada en el Perú, eso sí, bajo receta médica, pero, ¿cuáles son sus beneficios? ¿Cómo se administra?; y ¿Por qué el Ministerio de Salud se muestra reacio a que sea parte del protocolo de tratamientos en el país?

La Digemid otorgó el pasado 17 de febrero 2022 el Registro Sanitario Condicional al Molnupiravir, un fármaco ha sido desarrollado por la farmacéutica Merck Sharp & Dohme (MSD), la cual asegura que la píldora ha demostrado eficacia y seguridad en la reducción de hospitalizaciones y muertes por coronavirus.

Este fármaco también ha sido aprobado por la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), pero el Ministerio de Salud considera que no existen las evidencias suficientes para su uso en país. Atento a la nota.

¿QUÉ ES MOLNUPIRAVIR?

Molnupiravir es un fármaco que reduce las hospitalizaciones y muertes por coronavirus en 3 de cada 10 personas, es decir que tiene una eficacia de 30%. El medicamento fue autorizado en 2021 por la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA),para el tratamiento de COVID-19 leve a moderado en adultos que padecen de enfermedades graves o riesgo de morir por su edad, incluyendo asma y obesidad.

La FDA aclaró en un comunicado que la píldora se podrá administrar solo a quienes no puedan acceder a otros tratamientos avalados por las autoridades estadounidenses o que clínicamente se considere que es mejor que tomen el tratamiento, conocido en el resto del mundo como MSD.

¿CÓMO ACTÚA EL MEDICAMENTO CONTRA EL COVID-19, MOLNUPIRAVIR?

El molnupiravir es un medicamento que actúa introduciendo errores en el código genético del virus SARS-CoV-2, lo que evita que el virus se continúe replicando y lo mata.

“Este medicamento tiene un modo de uso que es muy interesante: se llama catástrofe de errores. Cuando se toma el medicamento este medicamento logra penetrar a las células y logra entrar a donde está el coronavirus. Cuando el coronavirus entra el contacto con este medicamento y empieza a replicarse, el medicamento le provoca tantos errores en su replicación que lo colapsa, lo destruye, porque en esa realización del virus se cometen tantas mutaciones que el virus ya no puede eficazmente replicarse y, por lo tanto, la enfermedad disminuye”, explicó el doctor Elmer Huertas en RPP.

¿CÓMO SE TOMA EL MEDICAMENTO CONTRA EL COVID-19, MOLNUPIRAVIR?

El molnupiravir se administra de la siguiente manera:

Cuatro cápsulas de 200 miligramos por vía oral cada 12 horas durante cinco días. Es decir, se deben consumir un total de 40 píldoras.

Nota: No está autorizado para su uso durante más de cinco días consecutivos.

¿QUIÉNES NO PUEDE CONSUMIR MOLNUPIRAVIR, EL MEDICAMENTO CONTRA EL COVID-19?

El medicamento no está autorizado para personas menores de 18 años porque, según la FDA, puede afectar el crecimiento de los huesos y cartílagos.

No se le puede dar a mujeres embarazadas porque si la acción del medicamento llega a un embrión, que esté en formación, puede provocar malformaciones congénitas. Si la van a usar mujeres en edad reproductiva, deben hacerse una prueba de embarazo.

No está autorizado para la prevención previa o posterior a la exposición al COVID-19

No está autorizado para la iniciar un tratamiento en pacientes hospitalizados por el COVID-19 porque no se ha observado beneficio del tratamiento en personas cuando el tratamiento se inicia después de la hospitalización por el COVID- 19.

Relaciones sexuales. De acuerdo con la FDA, se recomienda a los hombres en edad reproductiva que son sexualmente activos con mujeres en edad fértil que utilicen un método anticonceptivo confiable de manera correcta y constante durante el tratamiento con molnupiravir y durante al menos tres meses después de la dosis final.

¿POR QUÉ EL MINSA NO ESTÁ FAVOR MOLNUPIRAVIR, EL FÁRMACO CONTRA EL COVID-19?

El director general de Intervenciones Estratégicas del Ministerio de Salud (Minsa), Alexis Holguín, aclaró que si bien el medicamento Molnupiravir ha recibido el registro sanitario condicional por parte de la Digemid, eso no quiere decir que se vaya a suministrar en los hospitales del Perú como parte del tratamiento contra el COVID-19.

El funcionario explicó que este fármaco desarrollado no está aprobado en el protocolo de tratamiento en hospitales del país, debido a que se considera que no hay mucha evidencia científica sobre su uso. “Este medicamento fue probado en no vacunados con una variante diferente y una eficacia inicial de 50% y luego de su aprobación, salió un estudio informando que era de 30%. Cuando hicimos la revisión con el Instituto Nacional de Salud (INS), el grupo de estudio que había estudiado este medicamento era muy pequeño. Entonces, no hay información suficiente”, explicó.

Holguín, explicó que si bien el fármaco tiene luz verde del Digemid es parte de un “trámite administrativo” y no quiere decir que vaya a estar a la venta. En ese sentido, recordó que, en noviembre 2021, la mencionada entidad reguladora también aprobó el registro sanitario de otro medicamento contra el COVID-19, pero hasta la fecha no se ha usado en el país ni tampoco se comercializa.