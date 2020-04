Luego de tener un enorme éxito con “Love is Blind”, Netflix volvió a apostar por un programa de televisión de citas con un giro diferente llamado “Too Hot to Handle”. Este show de concurso fue creado por Laura Gibson y desarrollado por Charlie Bennett como una producción en conjunto con Australia, Canada, Irlanda, Reino Unido y los Estados Unidos. Su primera temporada tiene 8 episodios y se estrenó el pasado 17 de abril en Netflix.

En este programa de citas, un grupo de solteros se ponen a prueba para ver si pueden crear relaciones personales sin llegar a lo físico. Si resisten las tentaciones, son recompensados, pero si ceden a la tentación, ven reducidas las ganancias de un precio grupal que asciende a 100.000 dólares.

Aunque este show acaba de llegar a la parrilla de la plataforma de streaming, lo cierto es que su grabación terminó hace ya casi un año. Desde entonces, las estrellas protagonistas de “Too Hot to Handle” han concedido algunas entrevistas para retratar sus vivencias dentro de este programa de citas. Una de ellas es Francesca Farago, que decidió abrirse ahora que ya se transmitió el show en Netflix.

¿Qué dijo exactamente del show? ¿Acaso reveló algún gran secreto que quedó escondido detrás de las cámaras? En este artículo te detallaremos lo que dijo en una entrevista a TVLine, pero cuidado. Más adelante podrían haber spoilers del show.

¿QUÉ DIJO FRANCESCA FRAGO DE “TOO HOT TO HANDLE”?

Tal como menciona TVLine, a lo largo de ocho episodios, la modelo de Instagram de Vancouver nunca deja de evolucionar, dándonos gradualmente todos los matices que el reality show de televisión quiere mostrar de sus participantes. Ella ha pasado de ser una “cierva inofensiva” hasta convertirse en un verdadero “ángel vengativo” para finalmente convertirse en la reina empoderada cuyo lema es “No vine aquí para hacer amigos”.

Recordemos que uno de los momentos más tensos del programa pasó cuando Lana permitió que Harry y Francesca recuperaran su dinero. Esto se sintió como un agradecimiento por continuar la temporada, ya que ellos dos formaban una pareja muy intensa. Ahora, por fin se sabe lo que sucedió al otro lado de esta historia.

Francesca comentó a TVLine “Estaba allí para divertirme y tal vez establecer una conexión con alguien. Una vez que se introdujeron las reglas, y después de que la conmoción inicial desapareció, básicamente pensé: ‘No vine aquí esperando ganar dinero, y ni siquiera sabemos cómo se dividirá este dinero’. Entonces, si Tenía ganas de besar a alguien, iba a besar a alguien", confesó.

Francesca Farago en "Too Hot to Handle" (Foto: Netflix)

“No me importaba la cantidad de dinero que perdí, lo que probablemente es la razón por la que terminé perdiendo la mayor parte de todos en la casa. Pero esa era mi mentalidad, divertirme y entretenerme tanto como pudiera. Por mucho que enojé a todos, no me arrepiento de nada de lo que hice”.

Para sorpresa de todos en los últimos episodios, Francesca y Harry logran superar la prueba y llegan a conseguir 75 mil dólares totales, una noble acción de parte de ellos para recuperar los 32 mil dólares que habían perdido del pozo total por saltarse las reglas. Si bien ella confesó que fue para divertirse y pasarla bien, esta última acción por el bien de todos demostró su crecimiento personal y emocional dentro del programa “Too Hot to Handle”, uno que fue reconocido al final cuando anunciaron que todos habían ganado.

¿QUIÉN GANÓ EL CONCURSO DE “TOO HOT TO HANDLE”?

Los invitados al show fueron un grupo de jóvenes solteros que debían evitar todo contacto sexual (Foto: Netflix)

En otro artículo, TVLine explica que el objetivo del show es buscar un crecimiento personal y encontrar una relación que valga la pena. Con unos relojes especiales que se encienden al tener este tipo de contacto, los concursantes podrían tener un tiempo para explorar a su posible pareja e incluso tener la opción de pasar una noche juntos en una suite privada pero aún siguiendo las reglas de juego. Aquellos que no muestren este crecimiento personal, serían eliminados del concurso.

Luego de siete episodios en los que los concursantes intentan (y fallan) mantenerse alejados unos de otros, sus días en el “retiro” van llegando a su fin con tiernos momentos, como por ejemplo cuando Sharron le pregunta a Rhonda si le gustaría ser su novia a la vez que conoce a su hijo por FaceTime. Por otro lado, Harry también hace lo suyo al rehusarse por pedir perdón al romper muchas reglas con Francesca, que hasta cierto punto podría considerarse un crecimiento.

“El tiempo se va acabando y los productores se quedan sin ideas," comenta el narrador mientras Lana explica una de las últimas actividades. una fiesta sexy para todos. Es aquí donde se revela una actividad extra con Francesca y Harry, quienes hasta el momento les habían costado al grupo la reducción de 32 mil dólares del total de 100 mil. Ellos deberían pasar una noche solos siguiendo las reglas para agregar a los 42 mil dólares totales que tenían del premio.

Al final, solo aquellos que forjaron una relación significativa o crecieron emocionalmente ganaron el premio (Foto: Netflix)

Sorprendentemente, ellos logran superar la prueba y llegan a conseguir 75 mil dólares, solo para que Lana diga que en 24 horas revelará quién habrá ganado el dinero del concurso, no sin antes enviar a Madison y Kori a sus casas por no tener ese proceso de crecimiento personal que se habría esperado.

Los 10 concursantes que quedan entonces se reúnen para el gran anuncio de Lana, y ella comienza a mencionar los nombres de quienes deberían pararse comenzando con Francesca, Harry, Sharon y Rhonda, a quienes le dice que hicieron grandes crecimientos emocionales durante esos días. Luego le pide que se pare David, Chloe, Kelz, Nicole, Lydia y Bryce, solo para anunciar que todos ganaron por ayudarse mutuamente a establecer conexiones más profundas.

Al final, cada uno se llevó a casa 7500 dólares (antes de los impuestos) a pesar de que algunos de ellos fueron responsables de romper algunas reglas en la isla. Esto ha provocado también que los fans se dividan entre aquellos que creen que no fue justo que se dividan en partes iguales o que solo una pareja debería haber ganado.

