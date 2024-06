Son muchas las personas que deben lidiar con los malos olores en sus zapatos, principalmente por el sudor excesivo de los pies y la humedad. Incluso si ventilas tu calzado de forma regular, el problema sigue estando presente. Además de una buena higiene, debes realizar otras acciones para que puedas eliminar el hedor, por lo que en esta nota te comparto tres trucos.

Si usas tus zapatos habitualmente y no le brindas limpieza es muy probable que se desprendan de ellos malos olores. Este problema no solo se presenta por el sudor y la humedad, sino por las viejas plantillas que no cambias y la mala higiene en los pies.

Una forma práctica que puedes aplicar es poner tu calzado bajo la luz solar durante unas horas, pero puedes aplicar otros remedios caseros.

3 consejos para que tus zapatos no huelan mal

Con bicarbonato de sodio, vinagre o hasta bolsitas de filtrante podrás combatir los malos olores que se originan en tus zapatos. Conoce tres consejos que puedes aplicar en cualquier momento

Coloca media cucharada de bicarbonato de sodio en tus zapatos o zapatillas y distribuye muy bien. Luego de este paso, deja reposar toda la noche y en la mañana siguiente retira el exceso del producto

Prepara en un atomizador un remedio con agua y vinagre para combatir los malos olores de tus zapatos. Aplica en el interior del calzado y deja reposando toda la noche

Coloca sobres de té o manzanilla en el interior de tus zapatos y deja reposar por unas horas

SOBRE EL AUTOR Cristhian Zamudio Bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Con experiencia en el periodismo escrito y digital en las secciones policiales, deportes, actualidad y tendencias. En la actualidad, es redactor real time del área Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.