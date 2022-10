El cortaúñas es un utensilio que no debe faltar en el hogar, no solo en beneficio de nuestra salud, sino porque nos permite lucir unas uñas cortas. Sin embargo, tienden a desgastarse con el tiempo, como otros productos de higiene, y aquí te brindamos un truco casero para que vuelvan a estar afiladas.

Si hay un producto de limpieza que no debe faltar en el hogar, ese es el cortaúñas. No solo nos permite lucir unas uñas limpias y cortas, sino que nos previene de infecciones. Sin embargo, debes tener en cuenta que este utensilio no debe compartirse con otros integrantes de la casa, tal como te explicamos en Mag en la siguiente nota.

Como sucede con las tijeras, el cortaúñas también se desgasta con el tiempo y quedan inutilizables. Para que vuelvan a estar afiladas, es preciso recurrir al papel de aluminio, según el tip que hacen desde Bienestar 180.

Pasos para afilar un cortaúñas viejo

Un pedazo de aluminio, de modo que te quede una estructura irregular

Con el cortaúñas que quieres arreglar, empieza a cortar el papel de aluminio

Si bien al principio logrará algunos raspones, verás que el filo aumentará mientras intentas sigue en contacto con el aluminio

Luego de realizar este proceso, puedes cortar tus uñas

