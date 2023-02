La mayoría de personas ha caído en la tentación de adquirir todo tipo de cereales en el supermercado, sobre todo para acompañar el yogur o las frutas que tienen el hogar. Sin embargo, no todos son nutritivos y aquí te recomendamos cuáles elegir.

En tiendas y supermercados es habitual encontrar cereales en cajas, los cuales suelen ser los preferidos de los niños. Sin embargo, muchos de ellos dejan de ser nutritivos cuando pasan por el proceso de refinado.

Varios de estos alimentos tienen altos contenidos en azúcar y otros ingredientes aditivos, por lo que sin son consumidos en exceso pueden ser dañinos. Hay, sin embargo, algunos cereales que son saludables como la granola, por ejemplo, que es rica fuente de nutrientes.

Tips para elegir los cereales más nutritivos

De acuerdo con la nutricionista Estefanía Beltrami (@nutricion.salud.arg), que comparte consejos y recetas saludables en TikTok, los cereales a elegir deben tener una cantidad considerable de fibra y no deben incluir azúcar agregada. De esta manera, el cereal no solo será nutritivo, sino que se convertirán alimentos saciantes, es decir, no tendremos la necesidad de seguir comiendo al poco tiempo.

En ese sentido, las opciones que menos recomienda la especialista son los anillos de fruta, las bolas de chocolate, los cocos de maíz, los cuadrados y anillitos de avena. Por el contrario, los cereales que sí puedes consumir sin ningún temor son los cocos de cereal integral, la granola y la avena.

