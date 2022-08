Los medicamentos vencidos o en mal estado son dañinos para la salud, por lo que es conveniente desecharlos de la manera más apropiada. Sigue a continuación las recomendaciones que brindan los expertos.

En casa es habitual tener medicamentos en el botiquín para aliviar distintos males, sin embargo, todos estos productos tienen fecha de caducidad y, cuando esto sucede, corresponde deshacerse de ellos.

Los especialistas no recomiendan depositar las medicinas en la basura, pues – a la larga- podría ser perjudicial para la salud de otras personas. ¿La razón? Los recolectores aprovechan para venderlos a personas inescrupulosas y luego estas se encargan de comercializarlas.

¿Dónde depositar los medicamentos vencidos?

En el Perú, las personas que tienen medicamentos vencidos o en mal estado pueden depositarlos en contenedores especiales que instaló La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud (Minsa), según indicó Andina.

Si vives en otro país, existen programas de recolección de medicamentos, por lo que puedes consultar con las autoridades locales.

¿Cuáles son los puntos para depositar los medicamentos vencidos?

En Lima se instalaron 61 de estos contenedores y estos son los principales puntos:

Plaza de la Democracia, Cercado de Lima

Farmacias Digemid en el Minsa (Av. Salaverry 801 - Jesús María)

Las instalaciones de la Digemid (Av. Parque de Las Leyendas 228 - San Miguel)

Clínica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Ciudad Universitaria)

Colegio Químico Farmacéutico del Perú y Departamental de Lima

En el interior del país también se instalaron 31 de esos contenedores especiales.

¿Qué medicamentos deben desecharse?

Las medicinas que deben desecharse son tabletas y cápsulas que se encuentren en mal estado de conservación (aplastadas, rotas, etc.), los sobrantes de un tratamiento (jarabes, pastillas, etc.), productos farmacéuticos que se abrieron varios meses atrás (jarabes, gotas oftálmicas, cremas, etc.), acuerdo con los expertos de la de la Digemid. Todos estos productos se encuentran contaminados con microorganismos del ambiente.

