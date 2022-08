El ají es un alimento infaltable en las cocinas de las familias, sobre todo de aquellas que son amantes del picante. Algunas veces, sin embargo, pueden estropearse si no se tienen los cuidados adecuados. Por eso te presentamos un truco casero de cocina para que se conserven perfectamente.

El ají es una planta originaria de América Latina que, desde hace muchos años, se ha extendido por todo el mundo. Y es que no solo sirve para sazonar las comidas, como destaca La Vanguardia, sino también para darle ese toque picante que en ocasiones es necesario.

Pese a que no se recomienda consumir este alimento en exceso, lo cierto es que presenta propiedades analgésicas y anticancerígenas. Debido a que su precio no es tan alto, se suele tener varios ajíes en la cocina y en ocasiones terminan pudriéndose por la falta de cuidados. A continuación te brindamos un truco casero de Wiki How para que los conserves por mayor tiempo.

¿Cómo conservar tus ajíes por más tiempo?

Corta los ajíes en trozos con un cuchillo. Depende de ti si quieres conservar las semillas para que esté más picante, o retirarlas

En un frasco limpio, coloca los ajíes y asegura taparlo con una tapa de plástico herméticamente. De esta manera, no se oxidará cuando lo guardes en la refrigeradora

Puedes incorporar tres cucharadas de sal y quince granos de pimienta antes de envasar los ajíes para darles sabor, aunque esto es a elección. Si no te gustan esos condimentos, puedes reemplazarlos con hojas de laurel o hierbas frescas

Echa dos tazas de vinagre blanco en una cacerola y caliéntalo a fuego lento. Una vez que esté caliente, vierte la sustancia en el frasco hasta llenarlo. De esta manera, los ajíes estarán cubiertos.

Deja que el frasco se enfríe por unos minutos

Coloca el frasco en la refrigeradora y deja que repose la mezcla. El ají tendrá un sabor a encurtido

