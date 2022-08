Hay familias que utilizan objetos de plástico en sus casas para diferentes actividades. Algunas veces, sin embargo, estos pueden mancharse de pintura de forma accidental. Con un truco casero de limpieza podrás encontrar una solución.

Hay personas que siguen utilizando en sus casas objetos de plástico, ya sean sillas, recipientes, entre otros artículos. Por lo general, se recurre a estos elementos por su cómodo precio en el mercado.

Cuando se compra pintura, sin embargo, para pintar las paredes de la casa, se corre el riesgo que estos objetos se manchen. La buena noticia es que la pintura no puede quedarse de forma permanente en su superficie, ya que es un material liso y no tiene poros, según explica Wiki How.

¿Cuáles son los pasos a seguir para eliminar la pintura de los objetos de plástico?

Con un disolvente conseguirás eliminar los rastros de pintura que se encuentran en tus objetos de plástico, según explica unComo.

Sumerge unas cuantas gotas de aceite vegetal sobre un trapo de tela y luego limpia la mancha de pintura que hay en los objetos de plástico. Espera cinco minutos para que el aceite se asiente totalmente.

Con una espátula de plástico, raspa de manera suave la pintura que se encuentra en la superficie. Si la pintura aún no cede, continúa realizando el proceso hasta que no quede rastro.

Humedece un trapo de lona con disolvente de barniz. No olvides utilizar guantes de goma para este paso

Usa el trapo para aplicar sobre las manchas de plástico y luego cubre con una lona de plástico o un impermeable.

Debes esperar cinco minutos antes de retirar la lona. Si aún quedan rastros de pintura, utiliza la espátula de plástico

Finalmente, lava el objeto de plástico con agua y jabón, utilizando una esponja de nylon.

