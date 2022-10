Si bien mantener una casa bien organizada no es tan fácil, existen trucos caseros o consejos para lograr el perfecto estado de cada rincón del hogar sin volverte loco y en poco tiempo. Sin embargo, casi siempre cuesta mucho tirar cosas que no utilizamos e inventamos miles de excusas para no hacerlo.

Según la gurú japonesa Marie Kondo, una vez que elimines los objetos que no son necesarios, tu vida cambiará y encontrarás estabilidad emocional. ¿Por dónde empezar? Primero, necesitas arrojar todo que implica revivir aquellos momentos pasados desagradables. De esta forma, puedes pasar la página y simplemente vivir el presente.

Las razones por las que tirar cosas te hace feliz

Siguiendo la línea, quedarse con lo realmente imprescindible también permite tomar conciencia sobre las artículos que tenemos en la vivienda, porque a veces compramos prendas o utensilios para la cocina sin darnos cuenta de que representa un gasto inútil, , informa El Mueble.

Cuando tienes una casa ordenada y limpia libre de piezas fútiles, aumenta el bienestar y te planificas mejor en cualquier ámbito, incluso pones fin al estrés. Por si fuera poco, deshacerse de lo viejo te hace sentir más libre y aprendes a valorar los regalos de alguien cercano.

Por qué es tan importante el orden en una casa

Como mencionamos líneas arriba, ordenar la vivienda es una tarea complicada, pero beneficia la salud, ya que reduce el riesgo de padecer enfermedades y distrae la mente con actividades sencillas. Además, fomenta la creatividad e influye en la calidad de sueño.

Qué cosas se deben botar

Antes de empezar con la limpieza general dentro de la propiedad, revisa el siguiente listado con las cosas que deberías tirar, porque te quitan espacio y consumen tu energía:

Adornos que ya no te agradan.

Llaves viejas.

Folletos de restaurantes.

Cupones descuento.

Paraguas rotos.

Zapatos que pasaron de moda o ya no usas.

Bolsas para la compra.

Guías telefónicas.

Sartenes y ollas desgastadas.

Productos caducados.

Síguenos en nuestras redes sociales: