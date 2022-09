Ayudan a evitar el frío, pero también aportan un toque femenino y sensual al look. Las pantis son esas medias de color piel, negras o con diseño que permiten usar vestidos o que van debajo del pantalón. Si bien son hermosas visualmente, al ser tan delicadas terminan rompiéndose a la primera puesta. Para que esto no te vuelva a pasar y no tengas que botarlas inmediatamente, el truco casero del congelador te cambiará la vida.

Lograr que las medias duren un poco más de tiempo de lo habitual es imprescindible para no tener que reponerlas a menudo y gastar más dinero de lo esperado porque le aparecieron las populares carreras en toda la superficie. Sigue este consejo.

El truco del congelador para las pantis

Este es uno de los trucos más recomendados para alargar la vida de las medias y hay que realizarlo antes de estrenarlas.

Lo primero es mojar las medias y meterlas en una bolsa para congelar.

Pasado el tiempo aclararlas con agua templada y ponerlas a secar sin que les caiga el sol directamente. Este truco casero hará mucho más resistente cualquier media o panti.

Cómo ponerte las medias para que no se rompan

El momento más común cuando las pantis se rompen es cuando nos vestimos al darle un tirón de más, por una uña rota que se engancha o por hacerlo rápidamente. Para que esto no ocurra sigue estos consejos:

Si tienes una uña rota o llevas anillos, es mejor que te subas las medias usando guantes.

Para que sea mucho más sencillo subir tus pantis, es aconsejable hidratar las piernas primero. Espera un tiempo para la piel absorba la crema y las medias no se queden pegadas.

Si usarás botas o botines, es bueno ponerte unos calcetines finos debajo de las medias para que estén más protegidas.

Sube las medias con mucha paciencia desde la parte de abajo y suavemente. Si das tirones muy fuertes lo único que conseguirás es dilatar las fibras y que aparezcan las temidas carreras.

