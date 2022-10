No hay persona que se resista a una galleta, principalmente por su gran sabor. Sin embargo, algunas veces este dulce se endurece y no es posible disfrutar de su frescura. Para que no tengas que lidiar con este problema, Mag te comparte un truco casero infalible.

Gracias a sus micronutrientes, la galleta es un alimento que aporta un gran nivel de energía en el organismo, siempre que no se las coma en exceso. Se recomienda consumirla en los desayunos, debido a que es la comida más importante del día.

Las galletas caseras no solo son las preferidas por los pequeños, sino también por los más grandes. Sin embargo, si no se las conserva bien lo más probable es que se endurezcan, lo que representa todo un problema. La buena noticia es que existe un truco casero para ablandarlas si se pusieron duras, según el consejo de La Nueva España y de la youtuber RebeO. Presta mucha atención.

El truco para ablandar galletas duras

Con una rebanada de pan conseguirás ablandar tus galletas caseras en poco tiempo. (TikTok/espkaih88).

En un recipiente de cristal coloca tus galletas duras

Añade una rebanada de pan integran o el que tengas en casa sobre las galletas

Cierra bien el recipiente

Después de un tiempo, verás que las galletas se ablandaron cuando abras el recipiente

