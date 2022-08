Las chaquetas de cuero son una de las prendas que nunca pasan de moda. Debido a su versatilidad, puede ser utilizada para cualquier ocasión, aunque debes tener los cuidados pertinentes para que huelan bien. En esta nota encontrarás algunos trucos caseros para que lo apliques.

Las casacas de cuero se hicieron conocidas en el mundo por los músicos de rock, pero hoy su uso se ha extendido de tal forma que hay todo tipo de diseños y para cualquier ocasión: chaquetas clásicas, casuales y hasta atrevidas.

Si bien no requieren de una limpieza frecuente, se debe tener en cuenta que –al igual que otras prendas- están expuesta a ciertos olores. En ese sentido, si no se hidrata el cuero o se aplica algunos trucos caseros, no lo estaremos utilizando de la mejor manera.

Los trucos caseros para quitarle el mal olor a tu chaqueta de cuero

Para que le des una limpieza rápida a tus chaquetas de cuero y consigas quitarle el mal olor, necesitarás bicarbonato de sodio o vinagre blanco, según la recomendación de Hogarmania.

Bicarbonato de sodio

Antes de enjabonar tu chaqueta de cuero, puedes limpiarlo con bicarbonato de sodio.

Mezcla agua templada con una pequeña porción de bicarbonato de sodio

Con un trapo humedece la mezcla

Frota suavemente tu chaqueta de cuero con el trapo, principalmente en la zona donde detectas el mal olor

Vinagre blanco

El vinagre blanco no solo sirve para quitar el mal olor de las superficies del hogar, sino también para cuidar nuestras prendas.

En un recipiente verte vinagre blanco

Utiliza un trapo sin pelusas para humedecerlo con el vinagre

Frota la casaca con el trapo humedecido

Deja secar

Al aire libre

Una manera efectiva de quitar los malos olores de tu chaqueta de cuero es dejarla al aire libre. Es decir, utiliza una percha y deja que se ventile en el tendedero por unos minutos. Eso sí, el cuero no debe estar expuesto al sol.

¿Se debe lavar en una lavadora tu chaqueta de cuero?

Si bien las casacas de cuero pueden ser usadas de manera regular, es importante que sepas que el material es delicado. Por ese motivo, no debes lavar tus chaquetas en una lavadora, pues pueden encogerse o estropearse.

Lo recomendable es lavar tu chaqueta de cuero a mano.

