Puede que planchar no sea una de tus actividades favoritas, pero tampoco hay mucha ciencia sobre la forma correcta de hacerlo. Lo único que está mal es que algunas veces pensamos que necesitamos este aparato para quitar las arrugas de la ropa, pero esto no es cierto. También puedes utilizar algunos objetos domésticos como una tetera, y te aseguramos en MAG que verás grandes resultados.

De seguro que más de una vez te has arrepentido de no haber planchado tu camisa o vestido la noche anterior, pero no te preocupes. Existen métodos caseros para deshacerte de las molestas arrugas en cuestión de minutos.

Quizás lo primero que se te venga a la mente sea utilizar una tela humedecida o el calor de un secador de cabello para obtener grandes resultados. Y efectivamente estás en lo cierto. Lo conseguirás si lo haces de la forma correcta.

Pero también está el uso de una simple tetera, aunque te parezca absurda la idea de solo imaginarlo. Este truco casero es el más eficaz para los pliegues más pequeños y lo mejor de todo es que ahorrarás energía.

Una tetera, la mejor opción para quitar arrugas

Lo primero que debes hacer es poner a calentar agua en una tetera y, obviamente, esperar hasta que hierva. Ahora bien, lo siguiente será sostener la parte arrugada a unos 25 a 30 centímetros de la salida del vapor de agua.

La imagen de una tradicional tetera. | Foto referencial: laura adai / Unsplash

¿Nos sigues? verás cómo poco a poco van desapareciendo los pliegues. Lo que se busca es reproducir el tradicional gesto de vaporizar la prenda que usualmente lo haces con la plancha, pero sin depender de ella.

¿Qué debemos hacer antes de lavar una prenda?

Antes de iniciar el proceso de lavado, sea a mano o en lavadora, es necesario asegurarse de eliminar las manchas en la ropa. En MAG encontrarás algunos trucos caseros para quitar cualquier tipo de mancha por más difíciles que sean, por ejemplo de sangre.

