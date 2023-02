¿Los gatos son de los animales domésticos más limpios? Al parecer, sí. Si tienes una mascota felina en casa, quizás ya te diste cuenta estos mininos son realmente capaces de enterrar sus desechos. Sin embargo, la higiene de su bandeja de arena no debe descuidarse y aquí en Mag te damos un infalible consejo.

Antes de nada, para escoger el arenero ideal, necesitas tomar en cuenta el tamaño de tu gato, el tipo de arena que vas a utilizar y otras características. También es importante colocarlo en un espacio con una buena ventilación. Una terraza o el cuarto de baño son excelentes opciones.

Estas cajas siempre generan fétidos olores y, por eso mismo, hay que limpiarla de manera constante. Si decides usar arena de sílice o común, se aconseja cambiarla dos veces por semana. En época de altas temperaturas, lo mejor es aumentar la frecuencia.

Cómo evitar malos olores en el arenero de tu gato

Ahora bien, el veterinario Pablo Olmedo González, quien suele publicar consejos para los dueños de mascotas a través de sus redes sociales, explicó un trucazo para acabar con el mal olor del arenero de tu minino.

Primero, debes colocar una fina capa de bicarbonato en la base del arenero. El experto recomienda cubrirlo con unos siete centímetros de arena para evitar que tu felino se lo coma. Dicho esto, es posible que te preguntes por qué necesitas utilizar bicarbonato de sodio.

Aunque no parezca, el bicarbonato de sodio tiene la capacidad de absorber y neutralizar los olores en cualquier rincón del hogar. He ahí la razón por la que este producto no puede faltar en tu vivienda.

Síguenos en nuestras redes sociales: