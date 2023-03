El hilo es un elemento indispensable en los trabajos de costura y muchas personas suelen adquirirlo junto con conos de plástico. En vez de desechar estas bobinas, te compartimos algunas ideas creativas para que las reutilices de la mejor manera.

Las personas que tienen máquinas de coser en sus casas o aquellas que realizan trabajos de costura suelen adquirir cajas de conos hilo en cantidades. Cuando las hebras se acaban, algunos conservan los conos de plástico, pero no le dan ninguna utilidad. Otros, simplemente los reciclan o, lo que es peor, los desechan.

Si quieres aprovechar estos prácticos elementos en la organización de tu hogar, MAG te brinda algunos consejos que te servirán de gran ayuda.

Ideas para reutilizar conos de hilo vacíos

Organizador de insumos de costura

Si haces trabajos de costura en casa y no sabes dónde colocar tus insumos (elástico de ropa interior, sostén, cierres, etc.), puedes enrollarlos en los conos vacíos de plástico, según el consejo de la cuenta @Nocturno_DesignBlog. Para que no se salgan de estos elementos, puedes recurrir a pequeños alfileres.

De esta manera, tus cajones estarán más organizados con estos conos vacíos de hilo.

Florero o lámpara

Si tienes conos de cartón vacíos, puedes aprovecharlos para elaborar un práctico florero, tal como aconseja la cuenta de YouTube Nay Dias - Artesanatos com Reciclagem. Solo asegúrate de cortar con cuidado ocho conos por la mitad con ayuda de una cuchilla. Luego únelos con cinta adhesiva hasta darle la forma de un florero o una lámpara.