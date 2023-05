Si vienes de una jornada ardua de trabajo y te encuentras cansado, nada puede alegrarte la noche más que una bebida fría. A veces una botella de agua o de gaseosa helada bastará, pero puede que las encuentres a temperatura ambiente: ¿Hay una forma de congelar las bebidas rápidamente? ¿Cuántos minutos debemos esperar? Por suerte, un truco casero tiene la respuesta y te ayudará a congelar tus líquidos en tiempo récord.

En ocasiones, olvidamos meter la cerveza o nuestras preciadas bebidas gaseosas al ‘freezer’, esto hace que se echen a perder y que ya no queramos beberlas. En otras ocasiones usaremos cubos de hielo para solventar el dilema, pero puede no ser práctico. Este ‘tip’ no trata de trucos mágicos, sino de reacciones químicas que jugarán a tu favor.

¿Cómo congelar las gaseosas rápidamente?

No solo gaseosas, podrás tener tu cerveza favorita al ‘polo’ o helada con tan solo seguir este sencillo método. Eso sí, procura estar atento al final de proceso para que tu bebida no se congele en su totalidad y arruine tu noche de entretenimiento.

Usa una servilleta para envolver la botella de tu bebida preferida ; asegúrate que el papel esté humedecido antes de introducirlo a la nevera.

; asegúrate que el papel esté humedecido antes de introducirlo a la nevera. Puedes polvorear un poco de sal a la servilleta húmeda; esto es para mejores resultados.

esto es para mejores resultados. El efecto de la humedad con las temperaturas bajas se verá reflejado en la bebida: se congelará hasta 3 veces más rápido de lo usual.

Una servilleta podrá ayudarte a tener bebidas congeladas más rápido. Experimenta sus resultados en poco tiempo (Foto: @Isabella Mendes/ Pixabay)

Otro truco es poner la bebida en cuestión sobre un recipiente con agua y sal . Procura que el tamaño sea el ideal para la botella o lata, también puedes agregar hielo para tener una bebida al ‘polo’ en pocos minutos.

. Procura que el tamaño sea el ideal para la botella o lata, también puedes agregar hielo para tener una bebida al ‘polo’ en pocos minutos. Si estás en la playa, entonces puedes hacer un orificio en la arena humeda para que la gaseosa o cualquier otra bebida repose y se enfríe; eso sí, cuidado con las olas.

Algunos de estos procesos usan el sodio, ¿Por qué? La sal sirve como un extracto de calor que absorberá la temperatura ambiente de la botella o de la lata, y así el frío se adentre de afuera hacia adentro en tu preciada bebida.