Si estás en la cocina por muchas horas habrás notado que el fregadero o lavamos suele llenarse de vajilla sucia y hasta de resto de comida; es algo casi imposible de evitar. Sin embargo, es justo y necesario dejar los desperdicios en el tacho de basura. ¿El fregadero no está hecho para arrojar comida? En efecto. En MAG hablamos del tema y por qué debería ser algo importante para ti.

La limpieza del fregadero o lavamanos no es un práctica común, sin embargo, debemos procurar no usarlo como vía de escape para la basura: carnes, verduras, guisos y alimentos sólidos no deberían irse por estas tuberías. Una de las consecuencias es el atoramiento del desagüe y la alteración de las aguas residuales para su reutilización; no deberíamos llegar a estos extremos. Además, el coste por un fontanero puede salirte caro.

¿Qué alimentos nunca tirar por el fregadero?

Dicho lo anterior, hay ciertos alimentos y objetos que nunca deberían irse por el desagüe conectado al fregadero. Vale decir, el no botarlos por estos canales de agua te ahorrará la contaminación y te volverá más responsable con la disposición de la basura en tu familia.

Aceite usado : no deberías botar aceite usado por el fregadero porque su viscosidad puede combinarse con el detergente y generar masas compactas; malas noticias para el desagüe.

: no deberías botar aceite usado por el fregadero porque su viscosidad puede combinarse con el detergente y generar masas compactas; malas noticias para el desagüe. Cáscara de huevos : pese a parecer inofensivas, pueden genera atascamiento de las tuberías al taponear los conductos e impedir el paso del agua.

: pese a parecer inofensivas, pueden genera atascamiento de las tuberías al taponear los conductos e impedir el paso del agua. Harina de cocina: por su composición junto al agua, se puede crear una mezcla pegajosa que se adhiere a las tuberías de metal; esta masa ocasiona atoramiento.

Evitas dejar ir ciertos alimentos por la boquilla de tu fregadero; podrás ahorrar mucho dinero con el plomero o fontanero (Foto:@Freepick)