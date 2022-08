Se sabe que la leche aporta muchos nutrientes, además de agua y minerales. Asimismo, es rica en proteína y azúcar. Es uno de los alimentos básicos que no pueden faltar en ningún hogar. Pero ¿sabías que puede bajar el nivel de salado a los ahumados? En la siguiente nota te dejamos algunos trucos caseros para sacarle mayor provecho.

Si pensaste que la principal función de la leche es alimentarnos y prevenir los estragos de enfermedades como la osteoporosis, entonces estás muy equivocado.

La leche puede ser aprovechado en diferentes recetas caseras, ya sea en salsas, postres o para los ahumados muy salados. ¿No lo sabías? Aquí te lo presentamos.

Pescado rebozado

Es inevitable que no quede el olor a pescado dentro del hogar cuando se cocina, por ello se recomienda pasarlo por leche para no tener que pasar este inconveniente. ¿Solo eso? Por supuesto que no. También será más crujiente.

Perfecto para los ahumados salados

Si eres de las personas que consume muy a menudo salmón, trucha o cualquier otro pescado, seguramente habrás notado que algunas veces el olor es algo fuerte, esto significa que está muy salado. ¿Cuál es la solución? Ponerlo en remojo en un plato con leche durante cinco minutos, así lo indica el portal Cocina-casera.

Tortillas más esponjosas

¿Quieres que tus tortillas sean más esponjosas? Solo deberás añadir un poco de leche a los huevos una vez batidos y verás la gran diferencia. Es un truco muy conocido por las ‘abuelas’.

Puré de patatas más cremoso

De acuerdo a Cocina-casera, si tienes pensado hacer un puré de patatas para la familia o pareja y deseas que salga más cremoso y sabroso, tan solo debes agregar un poco de leche y asunto solucionado.

