Todos en algún momento hemos tenido esa duda de tomarnos ese yogur o comernos esas patatas fritas que ya caducaron; sin embargo, no lo hacemos por el temor de coger alguna enfermedad o nos pueda caer mal. Sí, en la mayoría de casos no se recomienda, pero en otros no pasa nada.

Ojo, no estamos incentivando al consumo de todos los productos que ya caducaron para satisfacer nuestro antojo, pero sí informar sobre ciertos alimentos que se pueden consumir después de su fecha de vencimiento.

Si no tienes un bolígrafo y papel a la mano, te recomendamos que vayas por ellos. O si gustas anotarlo en el bloc de notas de tu celular para que así, cuando quieras comer algo, saber si se puede o no.

Alimentos que puedes comer aunque estén caducados

El aceite de oliva es uno de los productos que nunca caduca. Eso sí, con el tiempo puede que empiece a perder sus propiedades, pero eso no quita que esté en la lista de ‘no consumibles’ luego de su fecha. Es perfecto para acompañar ensaladas, como también en la limpieza del hogar.

La mermelada y la miel también son productos que se pueden consumir después de su fecha de vencimiento, gracias a la cantidad de azúcares que llevan estos alimentos. Si piensas que al ponerse más espesas es malo su comerlas, entonces tienes que sacarte esa idea de la cabeza porque no es cierto.

De otro lado, si eres amante de las patatas fritas te tenemos una buena noticia: claro que puedes comerlas haciendo uso del microondas. La única recomendación que te podemos dar es conservarlas en un lugar idóneo que puede ser en la nevera, de acuerdo a Cadena Dial.

¿Son los únicos? Por supuesto que no. El yogur, pan de molde, galletas, pastas y salsas de sobre también se pueden comer o tomar. Solo fíjate bien su aspecto y si te percatas de moho, ahí sí no será recomendable su consumo.