Cuando tu prendas ya no te quedan, por lo general, terminas regalándolas a tus hermanos o primos. Algunos también optan por dejarlas en conventos para que sean derivadas a personas que en realidad lo necesitan, y en verdad está muy bien. Es una acción muy elogiada en redes sociales.

Sin embargo, también están aquellos que se rehúsan a desprenderse de su camisa o chaqueta favorita porque lo compraron con el ‘sudor de su frente’ o fueron regalo de una persona especial.

Si este es tu caso y no sabes qué hacer con la ropa vieja, no te preocupes. En MAG te decimos de qué forma le puedes sacar provecho para darle un segundo uso y así no te sientas mal con desecharlas.

Cómo darle un segundo uso a la ropa vieja

Te recomendamos tomar nota de los siguientes usos que te mencionaremos a continuación.

Trapos de cocina

Solo debes cortar la ropa que está manchada o estropeada en cuadrados del tamaño que prefieras. Incluso, puedes pegarlo con otros trozos para darle un aspecto original para cada ambiente del hogar.

Funda de cojín

¿Le falta relleno a tu cojín? Esto ya no es un problema. Solo necesitas recortar tu camisa con la forma que tenga el relleno y luego coserla. Tan sencillo como eso y, sobre todo, no te demandará mucho tiempo.

Bolsas de compras

Si eres de los que cuida el medio ambiente, entonces puedes sacar provecho a una camiseta grande que ya no te gusta. ¿De qué manera? Una bolsa de compras. Usa los tirantes como asas y refuerza el bajo de la bolsa para que aguante mayor peso. No te olvides de coser la apertura inferior.

Manopla de cocina

¿Perdiste una manopla o tiene agujeros? Puedes crear una manopla con la ropa vieja y así sacar los bizcochos del horno sin sufrir percances.

Mandil de cocina

También puedes fabricar un mandil de cocina con una camiseta grande. Eso sí, ten cuidado de no llevarte por delante el cuello. Recorta la espalda y guarda dos tiras largas de tela que sacarás de ella. ¿Para qué? Te servirá para hacer el nudo al mandil.