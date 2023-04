Si acostumbras a ir al gimnasio a menudo o llevar té templado a tu trabajo, es posible que uses envases para líquidos a menudo. Lo hay de varias clases, los termos y los diferentes plásticos que sirven perfectamente para esta labor, sin embargo, algunas personas desisten en lavarlos correctamente, ¿Cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Si no limpias adecuadamente estos soportes, entonces estás frente a potenciales gérmenes y bacterias que puedes estar ingiriendo.

La limpieza de los envases de agua aplica para todos, sean estos ‘toma todo’, adaptadores para infusiones, para deportistas y también los termos con aleaciones de aluminio o metales. El agua que reposa en estos frascos puede estancarse en su fondo y degenerar en moho que preferirás evitar.

¿Cómo limpiar los envases de agua?

De cara a evitar una intoxicación por no lavar tus soportes de gua, es vital que comprendas que vamos a ‘desinfectar y limpiar’ tus preciados envases para llevar líquidos. El primero se encarga de eliminar los agentes patógenos y hace que los materiales como el plástico no sean un problema:

Para limpiar : vamos a usar una escobilla o cepillo especial para envases de agua; deberás llegar hasta el fono del recipiente para refregar bien cada rincón de estos utensilios.

: vamos a usar una escobilla o cepillo especial para envases de agua; deberás llegar hasta el fono del recipiente para refregar bien cada rincón de estos utensilios. Para desinfectar: introducimos a los envases un poco de agua y una cucharadita de cloro doméstico (sin aditivos o perfumadores). Asegúrate de batir bien el envase ya tapado y deja que la fórmula repose algunos minutos para luego dejar el envase reposar en el ambiente.

Si los envases de agua no se limpian, pueden desarrollar agentes patógenos y hasta pueden enfermarte (Foto: @rawpixel.com / Freepick)

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?